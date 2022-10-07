Dự báo tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, 3 con giáp được Thần Tài “chọn mặt gửi vàng”, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, túi tiền rủng rỉnh, dễ giàu sang phú quý, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 23:17

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, dễ giàu sang phú quý khi bước vào mới từ ngày 10/10 đến 16/10 sắp tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn trên con đường phấn đấu. Dự báo tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, vận may của tuổi Mùi được cải thiện rất nhiều. Theo đó, con giáp tuổi Mùi sẽ có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu xuất làm việc, năng lực thăng cấp. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Dự báo tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, 3 con giáp được Thần Tài “chọn mặt gửi vàng”, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, túi tiền rủng rỉnh, dễ giàu sang phú quý, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Dự báo tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, tuổi Mùi trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, túi tiền rủng rỉnh, dễ giàu sang phú quý, ngồi mát ăn bát vàng. (Ảnh minh họa: Internet)

Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp. Người tuổi Mùi khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt. Tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10 cũng là lúc con giáp tuổi Mùi làm ăn phát tài. 

Tuổi Dần

Tử vi cho biết tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, tuổi Dần có vẻ gặp nhiều trắc trở trong công việc nhưng nửa cuối năm, bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội. Những người bạn tâm đầu ý hợp tuổi Dần có rất nhiều và họ là nguồn động viên lớn để bạn thực hiện được công việc và dự án làm ăn của mình. Tuần mới, tuổi Dần khá hợp với công việc kinh doanh.

Dự báo tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, 3 con giáp được Thần Tài “chọn mặt gửi vàng”, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, túi tiền rủng rỉnh, dễ giàu sang phú quý, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2

Vốn là người bản lĩnh, giỏi giao tiếp, tự lập giỏi nên dù có khó khăn tuổi Dần cũng không ngại vượt qua. Chính vì thế mà bạn đã vô cùng cố gắng để đạt được sự thành công ấy vào cuối năm. Cố gắng tận dụng cơ hội làm ăn nhé vì đây sẽ là dịp để tuổi Dần bứt phá đó. Nếu thành công, tiền bạc sẽ vô cùng nhiều, giàu lên trông thấy chứ không phải chỉ ở dạng vừa vừa đâu nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân đón nhận nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Bản mệnh không ngừng cố gắng tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống ấm no.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, tuổi Thân sẽ tìm thấy nhiều vận may. Các mâu thuẫn, khó khăn dần biến mất nhường chỗ cho may mắn, thuận lợi. Con giáp này đón nhận nhiều cơ hội làm ăn tốt, túi tiền ngày một rủng rỉnh hơn. Con đường sự nghiệp của tuổi Thân ngày một rộng mở, bản mệnh cũng không phải chịu gánh nặng tài chính.

Dự báo tuần mới từ ngày 10/10 đến 16/10, 3 con giáp được Thần Tài “chọn mặt gửi vàng”, trúng số độc đắc dễ như trở bàn tay, túi tiền rủng rỉnh, dễ giàu sang phú quý, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3

Tuổi Thân nên tranh thủ thời điểm này để phát triển mạnh mẽ hơn, thu về nhiều tài lộc nhất có thể. Những tháng cuối năm tới đây, cuộc sống của tuổi Thân có những chuyển biến bất ngờ, tài vận ngày một tốt lên.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tiền tài vượng phát, Quý nhân tương trợ, vơ hết của cải trời cho, giàu có ngút trời, phất lên như vũ bão

3 con giáp trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tiền tài vượng phát, Quý nhân tương trợ, vơ hết của cải trời cho, giàu có ngút trời, phất lên như vũ bão

Tử vi cho biết, 3 con giáp dưới đây gặp may mắn đặc biệt, vận khí dần dần thay đổi, cơ hội mới xuất hiện vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022).

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