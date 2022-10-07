3 con giáp trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tiền tài vượng phát, Quý nhân tương trợ, vơ hết của cải trời cho, giàu có ngút trời, phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 22:11

Tử vi cho biết, 3 con giáp dưới đây gặp may mắn đặc biệt, vận khí dần dần thay đổi, cơ hội mới xuất hiện vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022).

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn rất giỏi vận dụng những gì đã học để giải quyết vấn đề. Con giáp này không phải là người chỉ biết nói suông, đầu óc của họ khá linh hoạt, làm bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu và kết quả sẽ hiện ra trước mắt.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tiền tài vượng phát, Quý nhân tương trợ, vơ hết của cải trời cho, giàu có ngút trời, phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Tuổi Tý được dự đoán trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tiền tài vượng phát, giàu có ngút trời, phất lên như vũ bão. (Ảnh minh họa: Internet)

 Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), con giáp tuổi Tý sẽ có thêm quý nhân phù trợ, không còn đơn độc trên con đường sự nghiệp. Họ càng có dũng khí để phấn đấu, đem lại thành công, có thể xử lý mọi rắc rối mà không chịu nhiều tổn thất. Con giáp này sẽ không còn phải lo lắng, muộn phiền, gia đình làm ăn phát đạt, tiền tiêu không thiếu.

Tuổi Thân

Dù cuộc sống trải qua nhiều khó khăn nhưng đối với tuổi Thân, năm 2022 lại là một năm khởi sắc, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bạn. Cơ hội tự nhiên đến với bạn vì có quý nhân phù trợ. Những người bạn đã giúp đỡ trước đây đã đến lúc trả cho bạn món nợ ân tình và vì thế, tử vi cho biết 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022) chính là thời điểm bạn nhận được rất nhiều sự ưu ái trong công việc và có thể sẽ thăng tiến. 

3 con giáp trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tiền tài vượng phát, Quý nhân tương trợ, vơ hết của cải trời cho, giàu có ngút trời, phất lên như vũ bão - Ảnh 2

2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), nhiều người nhận được khoản tiền hậu hĩnh, không phải lo về tiền bạc, tha hồ chi tiêu. Có người biết nắm bắt cơ hội, đầu tư làm ăn kinh doanh thì tiền bạc đến ào ào, lợi nhuận không đếm xuể.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn hơn. Đặc biệt, con đường tài lộc của con giáp này phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của bản mệnh phát triển thuận lợi, những khó khăn trước đó được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Tuất nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra, mở rộng làm ăn, gặt hái thêm nhiều thành quả mới.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tiền tài vượng phát, Quý nhân tương trợ, vơ hết của cải trời cho, giàu có ngút trời, phất lên như vũ bão - Ảnh 3

Những người làm việc tự do cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng khi hoàn thành tốt công việc. Người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Nhìn chung, túi tiền của người tuổi Tuất ngày một rủng rỉnh. Từ 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022) đến cuối năm, bản mệnh có thể thoải mái trong việc mua sắm các món đồ thiết yếu cho gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10), hưởng phúc lộc dồi dào, giàu sang phú quý, sự nghiệp phất lên như “diều gặp gió”, tiền bạc ào ào kéo đến nhà

3 con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10), hưởng phúc lộc dồi dào, giàu sang phú quý, sự nghiệp phất lên như “diều gặp gió”, tiền bạc ào ào kéo đến nhà

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10), 3 con giáp này tài lộc suôn sẻ, hưởng phúc lộc Tổ Tiên, đếm tiền mỏi tay không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 33 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý