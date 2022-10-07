Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý không chỉ thông minh mà còn rất giỏi vận dụng những gì đã học để giải quyết vấn đề. Con giáp này không phải là người chỉ biết nói suông, đầu óc của họ khá linh hoạt, làm bao nhiêu sẽ nhận được bấy nhiêu và kết quả sẽ hiện ra trước mắt.

Tử vi dự báo 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), con giáp tuổi Tý sẽ có thêm quý nhân phù trợ, không còn đơn độc trên con đường sự nghiệp. Họ càng có dũng khí để phấn đấu, đem lại thành công, có thể xử lý mọi rắc rối mà không chịu nhiều tổn thất. Con giáp này sẽ không còn phải lo lắng, muộn phiền, gia đình làm ăn phát đạt, tiền tiêu không thiếu.

Dù cuộc sống trải qua nhiều khó khăn nhưng đối với tuổi Thân, năm 2022 lại là một năm khởi sắc, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của bạn. Cơ hội tự nhiên đến với bạn vì có quý nhân phù trợ. Những người bạn đã giúp đỡ trước đây đã đến lúc trả cho bạn món nợ ân tình và vì thế, tử vi cho biết 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022) chính là thời điểm bạn nhận được rất nhiều sự ưu ái trong công việc và có thể sẽ thăng tiến.

2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), nhiều người nhận được khoản tiền hậu hĩnh, không phải lo về tiền bạc, tha hồ chi tiêu. Có người biết nắm bắt cơ hội, đầu tư làm ăn kinh doanh thì tiền bạc đến ào ào, lợi nhuận không đếm xuể.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022), tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn hơn. Đặc biệt, con đường tài lộc của con giáp này phất lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của bản mệnh phát triển thuận lợi, những khó khăn trước đó được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Tuất nên tận dụng khoảng thời gian may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra, mở rộng làm ăn, gặt hái thêm nhiều thành quả mới.

Những người làm việc tự do cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng khi hoàn thành tốt công việc. Người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Nhìn chung, túi tiền của người tuổi Tuất ngày một rủng rỉnh. Từ 2 ngày cuối tuần (8/10, 9/10/2022) đến cuối năm, bản mệnh có thể thoải mái trong việc mua sắm các món đồ thiết yếu cho gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.