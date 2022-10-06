3 con giáp cực kỳ may mắn trong tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10), hưởng phúc lộc dồi dào, giàu sang phú quý, sự nghiệp phất lên như “diều gặp gió”, tiền bạc ào ào kéo đến nhà

Người tuổi Dậu thường khoan dung, nhân từ, đáng tin cậy. Họ cũng là người chăm chỉ nhưng bản tính hiền lành nên ít có gan làm ăn lớn, chỉ lặng lặng tích góp. Vậy nên dù Dậu cố gắng nhiều nhưng tải sản chỉ ở mức cố định.

Cuộc đời của Dậu cũng có những lúc phất lên mạnh mẽ, tiêu biểu là vào tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10). Đây là thời điểm mà tài lộc của Dậu rất vượng. Con giáp này làm đâu trúng đó, cuộc sống cực kỳ dư dả. Vận may của Dậu sẽ còn kéo dài thêm, tài lộc hanh thông càng có cơ hội trúng lớn.

Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn yêu cầu rất cao với mọi việc và luôn phấn đấu hoàn thành mọi việc một cách hoàn thiện nhất.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10) vận sự nghiệp của con giáp này vô cùng suôn sẻ, không chỉ đạt được vô số kết quả tốt ngoài mong đợi mà còn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực làm việc.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10), người tuổi Mão cực kỳ may mắn, hưởng phúc lộc dồi dào, giàu sang phú quý. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Người sinh thuộc con giáp này có tính khí mạnh mẽ và có tấm lòng của một vị bồ tát, không thích làm những việc vô nghĩa, không thích kết bạn với những người khoa trương.

Tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10), các bạn con giáp lợn từ nay sẽ bắt đầu chuyển vận, gia đạo hưng vượng, công việc được lãnh đạo coi trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức, của cải có phần sống, của cải tích cực là niềm vui, tài lộc không ngừng tăng lên, số tiền gửi sẽ không ngừng tăng lên, tích đức, làm việc thiện chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (10/10 – 16/10), tuổi Hợi phát tài phát lộc, may mắn nhân đôi, sự nghiệp rực rỡ lên hương. (Ảnh minh họa: Internet)

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