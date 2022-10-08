3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 – 16/10), ngửa mặt hứng tiền, vận số lên hương, rũ hết khó khăn, tài lộc theo chân, vàng nối gót đến tận cửa, sự nghiệp suôn sẻ, phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 22:34

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 – 16/10), 3 con giáp này đắc lộc đắc tài, tiền về như nước, gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thành công rực rỡ trong tầm tay.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (10/10 – 16/10) cho biết, vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Đặc biệt, đầu tuần thì tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến.

Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Đặc biệt, vào tuần mới (10/10 – 16/10) này người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.

3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 – 16/10), ngửa mặt hứng tiền, vận số lên hương, rũ hết khó khăn, tài lộc theo chân, vàng nối gót đến tận cửa, sự nghiệp suôn sẻ, phất lên vù vù - Ảnh 1
Tử vi dự báo tuần mới (10/10 – 16/10), tuổi Thân trúng số độc đắc, rũ hết khó khăn, tài lộc theo chân, vàng nối gót đến tận cửa. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến ở nơi làm việc. Tuần mới (10/10 – 16/10) này, vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Tử vi dự báo tuần mới (10/10 – 16/10), hoàn cảnh sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng.

Không chỉ thu nhập tăng lên mà còn cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn, giúp nâng cao lợi nhuận cho chính mình, đỉnh cao sự nghiệp cũng nằm trong tầm tay. Tuy vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa.

3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 – 16/10), ngửa mặt hứng tiền, vận số lên hương, rũ hết khó khăn, tài lộc theo chân, vàng nối gót đến tận cửa, sự nghiệp suôn sẻ, phất lên vù vù - Ảnh 2

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu này có thể có được tình yêu lần nữa, may mắn kiếm được nhiều tiền và có giá trị mạnh mẽ. Rất khôn mà không dại.

Tính cách nhẹ nhàng như nước nhưng cũng có một sự tuyệt vời trầm lặng, trong tuần mới (10/10 – 16/10), những người sinh năm Sửu sẽ thắng lợi liên tiếp trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài, và công việc kinh doanh của họ sẽ như ý, gặp nhiều may mắn, hiệu quả cao.

3 con giáp trúng số độc đắc vào tuần mới (10/10 – 16/10), ngửa mặt hứng tiền, vận số lên hương, rũ hết khó khăn, tài lộc theo chân, vàng nối gót đến tận cửa, sự nghiệp suôn sẻ, phất lên vù vù - Ảnh 3
Tử vi dự báo tuần mới (10/10 – 16/10), tuổi Sửu trúng số độc đắc, ngửa mặt hứng tiền, vận số lên hương, sự nghiệp suôn sẻ, phất lên vù vù. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự báo, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng cao, cuộc sống đáng tự hào khi đón nhận những cơ hội tốt trong công việc từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch.

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