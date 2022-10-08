Sau ngày mai ngày (9/10), 3 con giáp phát tài rực rỡ, rửa sạch vận xui, đón mưa tài lộc, tiền về lũ lượt, vàng đầy chất đống, ôm cục tiền to, an nhàn hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 22:11

Tử vi dự báo sau ngày mai ngày (9/10), 3 con giáp này có nhiều thay đổi đáng kể, vận may tăng vọt, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tuất chính là con giáp vô cùng thuận lợi trong 4 tháng cuối năm 2022. Tính cách của những người tuổi Tuất không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tuất tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Sau ngày mai ngày (9/10), 3 con giáp phát tài rực rỡ, rửa sạch vận xui, đón mưa tài lộc, tiền về lũ lượt, vàng đầy chất đống, ôm cục tiền to, an nhàn hưởng phước - Ảnh 1
Tử vi dự báo sau ngày mai ngày (9/10), tuổi Tuất phát tài rực rỡ, rửa sạch vận xui, đón mưa tài lộc, tiền về lũ lượt, vàng đầy chất đống, ôm cục tiền to, an nhàn hưởng phước. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo sau ngày mai ngày (9/10), tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tý

Tử vi 12 co giáp cho biết, sau ngày mai ngày (9/10), người tuổi Tý có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển sự nghiệp, mọi kế hoạch có thể tiến triển như dự kiến, bạn bè xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Nhờ đó mà đường tới thành công cũng được rút ngắn hơn đôi chút.

Sau ngày mai ngày (9/10), 3 con giáp phát tài rực rỡ, rửa sạch vận xui, đón mưa tài lộc, tiền về lũ lượt, vàng đầy chất đống, ôm cục tiền to, an nhàn hưởng phước - Ảnh 2

Mặc dù năm nay có thể là một năm thử thách đối với người cầm tinh con Chuột, có nhiều điều bạn sẽ nghĩ rằng quá sức với bản thân. Nhưng trên thực tế, nếu cố gắng một cách nghiêm túc thì không có gì là không thể với bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải đủ nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, không lãng phí tài nguyên từ các quy nhân, có vậy mới nhanh chóng "lên voi" được.

Tuổi Mùi

Mối quan hệ giữa các con giáp Mùi là vướng một tình yêu cũ, đào hoa vượng, ân cần. Những người thuộc con giáp Mùi thẳng thắn, thực tế, nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Chỉ cần bạn nhớ để vượt qua giai đoạn bế tắc của mình, bạn sẽ có thể chào đón một tương lai tươi sáng và một môi trường vững chắc.

Sau ngày mai ngày (9/10), 3 con giáp phát tài rực rỡ, rửa sạch vận xui, đón mưa tài lộc, tiền về lũ lượt, vàng đầy chất đống, ôm cục tiền to, an nhàn hưởng phước - Ảnh 3

Tử vi dự báo sau ngày mai ngày (9/10), con giáp tuổi Mùi hành động thận trọng và tạo cho mọi người cảm giác đáng tin cậy, đồng thời có nguyên tắc tự chủ mạnh mẽ, trong hai tuần tới, những người sinh thuộc con giáp Dê là những người nhanh trí và tràn đầy năng lượng. Sự khôn ngoan tuyệt vời. Tài vận sau ngày mai ngày (9/10) rất tốt và họ có thể có cơ hội phát triển tốt. Sự giàu có ngày càng tăng, là trọng tâm trong các giá trị.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền vàng lũ lượt kéo đến, gặp dữ hóa lành, vận trình hanh thông, làm ăn đâu thắng đó

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch năm 2022, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền vàng lũ lượt kéo đến, gặp dữ hóa lành, vận trình hanh thông, làm ăn đâu thắng đó

Tử vi dự báo, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng cao, cuộc sống đáng tự hào khi đón nhận những cơ hội tốt trong công việc từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi dự báo sau ngày mai ngày (9/10)

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý