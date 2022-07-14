Tử vi dự báo cuối ngày hôm nay 14/7: 3 con giáp ra đường ngó trước nhìn sau kẻo tiền mất tật mang, làm việc gì cũng khó khăn, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 11:31

Cuối ngày hôm nay 14/7, 3 con giáp này ra đường nhớ nhìn trước ngó sau, tiền của hao mất, làm việc gì cũng khó khăn trăm bề.

Tuổi Mùi

 

Kiếp Tài chỉ ra rằng tuổi Mùi đang ngổn ngang suy nghĩ, nhất là khi có người nói xấu sau lưng bạn. Lời khuyên chân thành dành cho bạn là đừng đặt nặng các tiêu chuẩn của xã hội và khắt khe với bản thân, hãy tự tin là chính mình, bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn.

Bản mệnh nên nhớ rằng việc mình thì mình làm, đừng vì lời qua tiếng lại mà tốn thời gian suy nghĩ, buồn phiền. Đôi khi đúng sai cũng không quan trọng bằng việc bạn đã học được điều gì từ những việc bạn đang thực sự dấn thân.

Tình duyên, Mùi có một ngày yếu đuối, dễ cảm thấy chạnh lòng vì một hai lời chỉ trích từ người yêu, đồng thời cảm thấy đối phương không còn yêu mình nữa.

Tử vi dự báo cuối ngày hôm nay 14/7: 3 con giáp ra đường ngó trước nhìn sau kẻo tiền mất tật mang, làm việc gì cũng khó khăn, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở - Ảnh 1
Tình duyên, Mùi có một ngày yếu đuối, dễ cảm thấy chạnh lòng vì một hai lời chỉ trích từ người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Để hạn chế tối thiểu sự tiêu cực của Tương Xung thì với các mối quan hệ đang có của tuổi Tuất, bạn hãy tỏ ra thẳng thắn với người kia, tránh vòng vo suy đoán vì điều này chỉ khiến niềm tin bị xói mòn. Lúc này tốt nhất hãy tập trung vào những lĩnh vực khác của cuộc sống, để dành chuyện tình yêu cho một thời điểm khác.

Ảnh hưởng của Tỷ Kiên, một vài thay đổi trong cảm xúc của tuổi Tuất sẽ xảy ra. Có thể bạn sẽ phải buông bỏ một số mối quan hệ, một thói quen hoặc cả những suy nghĩ, niềm tin tiêu cực. Vậy nên, hãy tìm đến sự giúp đỡ từ những người xung quanh nếu bạn đang cảm thấy bế tắc nhé. 

Thổ khí vượng có thể không tốt về khía cạnh sức khỏe nhưng cũng là cái cớ phù hợp để bạn dành thời gian nhiều hơn cho việc nghỉ ngơi. Bạn đang rất cần xạc lại "pin" vì thế đừng bỏ qua những tín hiệu không tốt của cơ thể.

Tử vi dự báo cuối ngày hôm nay 14/7: 3 con giáp ra đường ngó trước nhìn sau kẻo tiền mất tật mang, làm việc gì cũng khó khăn, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở - Ảnh 2
Thổ khí vượng có thể không tốt về khía cạnh sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy hôm nay tốc độ làm việc chậm lại, bạn cũng cảm thấy dễ mệt hơn bình thường. Nhất là nếu công việc đòi hỏi bạn phải làm nhiều giờ liên tục. Khuyên bản mệnh nên cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi trong lúc này.

Vận may tài lộc hôm nay không được tốt. Hàng ngày, bạn sẽ có những khoản chi tiêu tương đối lớn, thu nhập bị giảm sút đáng kể.

Tình duyên, nhất định phải nhẫn nhịn với người yêu. Thường xuyên la mắng dễ khiến tình cảm của nhau bị tổn thương.

Tử vi dự báo cuối ngày hôm nay 14/7: 3 con giáp ra đường ngó trước nhìn sau kẻo tiền mất tật mang, làm việc gì cũng khó khăn, tài chính thâm hụt, đường tình trắc trở - Ảnh 3
Thổ - Thủy xung khắc cho thấy hôm nay tốc độ làm việc chậm lại - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo 

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 14/7: CÁT TINH báo mệnh, 3 con giáp này tài tài chảy vào túi, phúc lộc lên hương, vận trình đỏ thắm, tình duyên nở rộ, nửa cuối năm sung sướng như tiên

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 14/7: CÁT TINH báo mệnh, 3 con giáp này tài tài chảy vào túi, phúc lộc lên hương, vận trình đỏ thắm, tình duyên nở rộ, nửa cuối năm sung sướng như tiên

Tử vi dự đoán vào đúng 12h hôm nay 14/7, cát tinh nhập mộng, 3 con giáp này tiền tài đổ túi, vận trình hanh thông, tình duyên đỏ thắm.

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