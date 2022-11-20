Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, tiền bạc thênh thang, công danh vượt bậc, sự nghiệp lên hương, vận trình suôn sẻ, cuối năm phát tài

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 23:11

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), 3 con giáp này may mắn một bước lên mây, giàu sang vô đối, cuộc sống viên mãn đủ đầy.

 

Tuổi Dần

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), với tuổi Dần, vận trình sự nghiệp của bạn trong các tháng cuối năm khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được tối ưu hóa, có lợi cho việc phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, tiền bạc thênh thang, công danh vượt bậc, sự nghiệp lên hương, vận trình suôn sẻ, cuối năm phát tài - Ảnh 1
Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), tuổi Dần trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, tiền bạc thênh thang, công danh vượt bậc, sự nghiệp lên hương, vận trình suôn sẻ, cuối năm phát tài(Ảnh minh họa: Internet)

3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), Cấp trên sẽ nhìn ra khả năng của người tuổi này và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Dần cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với người tuổi Dần để đôi bên cùng có lợi.

Tuổi Hợi

Sắp tới, người cầm tinh con Lợn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có những khoản thu nhiều đến bất ngờ.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, tiền bạc thênh thang, công danh vượt bậc, sự nghiệp lên hương, vận trình suôn sẻ, cuối năm phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), là thời điểm người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ. Hơn thế nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn, buôn bán cực kì phát tài, có thể tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đã vượt qua nạn tam tai của mình nên trong thời gian tới công việc làm ăn phát tài trong ba năm trở lại đây là điều hợp lý. Tử vi tuần mới, con giáp tuổi Sửu luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Kể từ tuần mới, này những người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vượng phát, tiền bạc thênh thang, công danh vượt bậc, sự nghiệp lên hương, vận trình suôn sẻ, cuối năm phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (21/11 – 23/11), đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Những người tuổi Sửu hãy nắm lấy vận may của mình để cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Hai (21/11/2022), Thần Tài giúp đỡ, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đặt chân ra cửa tiền rơi vào đầu, sự nghiệp phơi phới, công danh nở rộ, giàu sang lai láng

Đúng ngày mai, thứ Hai (21/11/2022), Thần Tài giúp đỡ, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đặt chân ra cửa tiền rơi vào đầu, sự nghiệp phơi phới, công danh nở rộ, giàu sang lai láng

Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Hai (21/11/2022), 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, thăng quan phát tài, tiền tài vượng phát ai gặp cũng ghen tỵ.

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