Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9), Tứ Hỷ Ngũ Phúc ghé thăm, 3 con giáp tắm trong bạc vàng, kiếm tiền siêu đỉnh, sung túc đủ đầy, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Người tuổi Hợi sinh ra đã hưởng nhiều lộc trời ban. Họ luôn được mọi người yêu quý. Tuổi Hợi thông minh, nhanh nhẹn, hóm hỉnh và luôn biết cách trở thành trung tâm của đám đông.

3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9) tới đây, tuổi Hợi được Thần Tài ban phát lộc lại có cát tính soi chiếu nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn sớm được giải quyết.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9), đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ rất vượng, vận trình ngày một lên hương. Bản mệnh tiếp tục chăm chỉ thực hiện những kế hoạch đã đề ra trước đó, giữ vững tinh thần thì công việc ngày một thành công, thu nhập được cải thiện.

Tử vi dự báo, 3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9), tuổi Hợi là con giáp tắm trong bạc vàng, kiếm tiền siêu đỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão có tính cách hiền lành, thông minh lại biết đối nhân xử thế. Con giáp này gây dựng được những mối quan hệ xung quanh tốt đẹp, có nhiều người quý mến, quý nhân luôn kè kè bên cạnh hỗ trợ khi cần. Không chỉ giỏi giang, tuổi Mão còn nhận được vận may trời ban, quý nhân phù trợ nên công danh ngày một thăng tiến.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9), vận số của người tuổi Mão phất lên như diều gặp gió. Công việc làm ăn thuận lợi, con giáp này có cơ hội thăng tiền thần tốc, tiền của ngày một nhiều. Đặc biệt, từ tháng 10/2022, tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố, đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền lớn.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9), Tứ Hỷ Ngũ Phúc ghé thăm, tuổi Mão sung túc đủ đầy, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có cá tính đặc biệt, mạnh mẽ và luôn lạc quan yêu đời. Người tuổi Ngọ thích tự do sáng tạo, không muốn dựa dẫm và bất cứ ai, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Đa số những người tuổi Ngọ đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có lúc vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9) tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ 3 ngày đầu tuần mới (12/9 – 14/9), hóa hung thành cát, vận may bất ngờ lội ngược dòng, cuộc sống khó khăn dần được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt, từ đầu năm nay, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như biết nắm bắt thời cơ thì sẽ đổi đời trong chớp mắt. Cuộc sống của tuổi Ngọ từ năm nay và những năm về sau nữa đều có chuyển biến tích cực đáng mong chờ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.