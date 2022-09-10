10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), 3 con giáp may mắn trùng trùng, của cải rơi vào nhà, tài lộc bừng sáng, hỉ sự ngập tràn, chuyện vui nối tiếp nhau, vận thế như cầu vồng

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 23:59

Tử vi dự báo, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp may mắn nhất thiên hạ, trúng số bất ngờ, sung túc viên mãn 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8).

Tuổi Dần

Là con giáp bản lĩnh, ngoan cường lại có gan làm giàu nên dẫu sinh ra trong nghèo khó thì Dần vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình. Độc lập, cá tính lại có mục tiêu rõ ràng trong sự nghiệp nên con giáp giàu sang này sẽ lắm của nhiều tiền, sự nghiệp hanh thông 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8).

Dù sung túc đủ đầy nhưng Dần không hề lên mặt với đời, hơn thua với người. Họ sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền.

10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), 3 con giáp may mắn trùng trùng, của cải rơi vào nhà, tài lộc bừng sáng, hỉ sự ngập tràn, chuyện vui nối tiếp nhau, vận thế như cầu vồng - Ảnh 1
10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), hỉ sự ngập tràn, tuổi Dần gặp chuyện vui nối tiếp nhau, vận thế như cầu vồng. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), con giáp lợn sẽ gặp may mắn, vận may tiếp theo có thể biến mùa màng bội thu thành giàu có, cả công danh lẫn tài lộc, vận thế như cầu vồng, tài sản trong tương lai sẽ vẫn ở mức cao. Vận may sẽ kéo dài cả đời, dù làm gì cũng được suôn sẻ, phú quý.

10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), 3 con giáp may mắn trùng trùng, của cải rơi vào nhà, tài lộc bừng sáng, hỉ sự ngập tràn, chuyện vui nối tiếp nhau, vận thế như cầu vồng - Ảnh 2

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tư duy mẫn tiệp, phản ứng nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc làm lay động nội tâm của người khác, có thể dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh mà không cần dùng thủ đoạn xấu.

Tử vi dự báo 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8) cho đến hết năm, do tương hợp với lưu niên thái tuế, có cơ hội được cao nhân dẫn dường chỉ lối, quý nhân ra tay tương trợ nên dù làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có được thành công rực rỡ, đồng thời con giáp này cũng tích lũy được không ít tài sản, tiền bạc.

10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), 3 con giáp may mắn trùng trùng, của cải rơi vào nhà, tài lộc bừng sáng, hỉ sự ngập tràn, chuyện vui nối tiếp nhau, vận thế như cầu vồng - Ảnh 3
Tử vi dự báo 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), tuổi Tỵ là con giáp may mắn trùng trùng, của cải rơi vào nhà, tài lộc bừng sáng. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Bồ Tát độ mệnh, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp té trúng mỏ vàng, tiền bạc lai láng, vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về

Tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), Bồ Tát độ mệnh, Thần Tài nâng bước, 3 con giáp té trúng mỏ vàng, tiền bạc lai láng, vận số lên hương, tài lộc nối đuôi nhau chảy về

Dự báo tử vi tuần mới (17/8 – 23/8 âm lịch), 3 con giáp dưới đây được Bồ Tát hộ mệnh, tiền vàng sung túc, của cải dư dả ngập tràn.

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