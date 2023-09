10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), 3 con giáp may mắn trùng trùng, của cải rơi vào nhà, tài lộc bừng sáng, hỉ sự ngập tràn, chuyện vui nối tiếp nhau, vận thế như cầu vồng

Tử vi dự báo 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), con giáp lợn sẽ gặp may mắn, vận may tiếp theo có thể biến mùa màng bội thu thành giàu có, cả công danh lẫn tài lộc, vận thế như cầu vồng, tài sản trong tương lai sẽ vẫn ở mức cao. Vận may sẽ kéo dài cả đời, dù làm gì cũng được suôn sẻ, phú quý.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tư duy mẫn tiệp, phản ứng nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc làm lay động nội tâm của người khác, có thể dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh mà không cần dùng thủ đoạn xấu.

Tử vi dự báo 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8) cho đến hết năm, do tương hợp với lưu niên thái tuế, có cơ hội được cao nhân dẫn dường chỉ lối, quý nhân ra tay tương trợ nên dù làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có được thành công rực rỡ, đồng thời con giáp này cũng tích lũy được không ít tài sản, tiền bạc.

Tử vi dự báo 10 ngày sau Rằm tháng 8 âm lịch (16/8 – 25/8), tuổi Tỵ là con giáp may mắn trùng trùng, của cải rơi vào nhà, tài lộc bừng sáng. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.