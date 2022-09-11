Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái. Họ thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Bề ngoài, người tuổi Ngọ có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thực tế họ đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm và luôn kiên định với lựa chọn của bản thân.

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (16/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên công việc tiến triển tốt, thu hút tiền tài, túi tiền rủng rỉnh. Cuộc sống tình cảm của bản mệnh khá êm đềm, hạnh phúc, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc để tuổi Ngọ tiếp tục phấn đầu.

Trong năm nay, tuổi Ngọ đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống nhưng không đáng kể. Tử vi học nói rằng đúng 15 ngày tới (16/8 – 30/8 âm lịch), con giáp này sẽ có bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp bản mệnh bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách nhanh nhẹn, hiền từ, nên đi đâu cũng được nhiều người giúp đỡ. Trong số những con giáp, tuổi Hợi là những người được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến. Trong thời gian tới tử vi học có nói, những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng.

3 tháng đầu năm 2020, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

Đúng 15 ngày tới (16/8 – 30/8 âm lịch), tuổi Mão giàu ngút ngàn như “cá chép hóa rồng”, cứ bước chân ra cửa là có tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Đúng 15 ngày tới (16/8 – 30/8 âm lịch), vận khí của người tuổi Sửu có sự khởi sắc. Cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là về vấn đề tài chính.

Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, Thần Tài gõ cửa nên công việc "bung lụa", gặt hái thêm nhiều thành công mới. Khi đó, thu nhập của tuổi Sửu cũng tăng lên, túi tiền ngày một dồi dào, dư dả hơn.

Người làm công ăn lương gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Thu nhập của họ ở mức ổn định. Ngoài ra, những người làm nghề tay trái có thể kiếm thêm một khoản kha khá trong thời gian sắp tới.

Với những người làm ăn kinh doanh, các lời mời hợp tác sẽ tự tìm đến cửa. Nếu biết cách lựa chọn và nắm bắt, con đường tiền tài của tuổi Sửu sẽ ngày càng rộng mở.

Về chuyện tình duyên, đào hoa vận soi rọi nên duyên của người tuổi Sửu rất tốt đẹp. Người cô đơn có thể tìm được một người khiến mình ưng ý.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.