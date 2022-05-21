Tử vi đầu tuần ngày 23/5: Những con giáp này cẩn thận tiền mất tật mang, kẻ xấu hãm hại, đường công danh xuống dốc, gia đạo trắc trở

Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ dự đoán, vận trình sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu chững lại vào đầu tuần. Ngọ thiếu đi niềm đam mê, nhiệt huyết vốn có và gánh nặng và áp lực cuộc sống khiến bạn trở nên mệt mỏi và không muốn cố gắng gì thêm. Đường tài lộc của tuổi Ngọ tuy chỉ ở mức trung bình nhưng vẫn có thể thoải mái trong chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày.

Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió. Mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh với nửa kia bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột hơn. Tình yêu ấy tưởng chừng sắp đổ vỡ nhưng nhờ có quý nhân che chở nên mọi hiểu lầm dần được hoá giải.

Con giáp này có thể tâm sự và san sẻ nỗi lòng với người thân, bạn bè của mình. Điều này sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn rất nhiều, đồng thời cũng khiến Ngọ có được những lời khuyên hợp lý ngay lúc này.

Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ dự đoán, vận trình sự nghiệp của bạn đang có dấu hiệu chững lại vào đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Một vài rắc rối nhỏ xảy ra trong công việc sẽ khiến người tuổi Dậu khá bận rộn vào đầu tuần. Con giáp này cần tập trung cao độ và thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất mới có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tuy sẽ khá vất vả trong ngày, nhưng bù lại con giáp này sẽ nhận được những khoản thưởng và phần quà xứng đáng với công sức mà bản thân đã bỏ ra.

Nhờ những cố gắng trên mà thu nhập của tuổi Dậu rất rủng rỉnh. Bạn có thể mua những thứ mình thích, sắm sửa thêm đồ đạc cũng như gửi tiền tiết kiệm trong ngày.

Vận trình tình cảm một màu. Người độc thân mãi mà chưa tìm được cho mình người phù hợp, dù đôi lúc bản mệnh đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Song bởi vì nhân duyên đến muộn, tuổi Dậu đừng vội nản lòng.

Một vài rắc rối nhỏ xảy ra trong công việc sẽ khiến người tuổi Dậu khá bận rộn vào đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào thứ Hai ngày 24/5, người tuổi Hợi cần chú ý và cần trọng hơn trong công việc vì rất có thể trong ngày sẽ phát sinh một số rắc rối không đáng có. Công việc gặp nhiều sự cản trở liên quan đến việc nắm bắt thông tin sai lệch, giấy tờ hồ sơ chưa chuẩn bị đầy đủ,... Điều mà Hợi cần làm ngay lúc này là nương nhờ sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ sẽ chỉ ra được lỗi sai và cho bạn nhiều lời khuyên bổ ích nhất.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Áp lực từ cuộc sống bận rộn với nhiều mối lo nghĩ khiến người trong cuộc không còn dành sự quan tâm đủ đầy đến nửa kia của mình. Tình cảm vợ chồng dễ đứt đoạn nếu không tìm cách khắc phục kịp thời.

Vào thứ Hai ngày 24/5, người tuổi Hợi cần chú ý và cần trọng hơn trong công việc vì rất có thể trong ngày sẽ phát sinh một số rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo