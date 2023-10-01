Tử vi đầu tuần (2/10): Vận khí của 3 con giáp tăng cao, tình tiền mỹ mãn, vươn mình thành đại gia bạc tỷ, đại phát đại lộc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị sắm ngay két sắt đựng vàng trong ngày 2/10.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người dễ hòa đồng, tính tình hiền lành lao động chăm chỉ và rất biết thông cảm với người khác. Trong mọi công việc họ luôn cố gắng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Mùi rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác. Hơn ai hết, họ hiểu được những hậu quả của những việc đó vì thế không muốn biến những chuyện đơn giản thành phức tạp mà rất có thể sẽ làm tổn thương đến nhau.

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Thử hỏi rằng những người như thế liệu có ai mà không yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, về sau cuộc sống của họ sẽ êm đềm và hạnh phúc tràn đầy niềm vui trong ngày 2/10.

Tử vi đầu tuần (2/10): Vận khí của 3 con giáp tăng cao, tình tiền mỹ mãn, vươn mình thành đại gia bạc tỷ, đại phát đại lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuộc đời trải qua không ít thăng trầm, liên tục bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nhưng Tuất chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Càng chông chênh, khốn khó con giáp bản lĩnh này càng vững vàng, kiên định và dám vượt lên chính mình.

Ngày 2/10 là thời khắc đời Tuất bước sang trang mới, nghèo mấy cũng thành con giáp giàu có ngút trời. Đặc biệt, trong thời điểm này nhờ được thần tài điểm danh sổ vàng nên Tuất có cơ may trúng số độc đắc, thành đại gia chỉ sau một đêm.

Tử vi đầu tuần (2/10): Vận khí của 3 con giáp tăng cao, tình tiền mỹ mãn, vươn mình thành đại gia bạc tỷ, đại phát đại lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong danh sách những con giáp làm nên đại nghiệp thì sẽ thật thiếu sót nếu không có tuổi Mão. Trời sinh người tuổi Mão vốn mang nhiều phước lành và dễ gặp được nhiều may mắn.

Tuy nhiên, trong ngày 2/10, sẽ được chiếu cố về tiền tài hơn tất cả. Ngoài ra, đây còn là con giáp có nhiều phúc đức nhất. Bởi họ luôn gặp được quý nhân giúp đỡ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bên cạnh đó, cuộc sống của người cầm tinh con Mèo rất dễ mất cân bằng. Vì vậy, con giáp này sẽ khó lòng có được mọi thứ một cách trọn vẹn. Chỉ cần tuổi Mão biết hài lòng với cuộc sống đang có thì họ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Nhìn chung, cuộc đời và đường công danh của người tuổi Mão rất suôn sẻ, thành công. Con giáp này không những đem lại may mắn cho chính mình mà còn giúp gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn.

Tử vi đầu tuần (2/10): Vận khí của 3 con giáp tăng cao, tình tiền mỹ mãn, vươn mình thành đại gia bạc tỷ, đại phát đại lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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