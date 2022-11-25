Tử vi cuối tuần (26 - 27/11/2022): 2 con giáp ngồi trên đống vàng, 1 con giáp dính thị phi khó gỡ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 20:23

Những ngày cuối cùng của tháng 11, các con giáp kẻ khó người cười lớn.

Tuổi Tý

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tý sẽ có cơ hội đổi đời, đón tiền bạc rủng rỉnh đổ về túi nhờ có tài tinh chiếu mệnh. Đây là lý do bạn nằm trong số các con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/11) đấy nhé. Người làm kinh doanh buôn bán được dự đoán sẽ gặp may mắn hơn cả. Bản mệnh tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Nhất là trong Thứ Bảy ngày 26/11/2022, tài vận của người tuổi này tăng vọt, cơ hội giàu lên nằm trong tầm tay. Vận may ập đến đảm bảo cho con giáp này không cần phải chạy vạy ngược xuôi mà vẫn có đủ tiền bạc chi tiêu.

Với người làm công ăn lương, tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh, nhưng công việc của bạn vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Công việc hanh thông nên tài chính cũng sớm được cải thiện.

Tuổi Ngọ

Cuối tuần này, tử vi khoa học tiết lộ rằng, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ có những bước chuyển mình tích cực. Thu nhập tăng vọt, xua tan rất nhiều nỗi lo tài chính cho bản mệnh.

Bạn sẽ có một số ý tưởng hay ho trong ngày và càng tuyệt vời hơn khi chúng có thể sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới. Nhìn chung bạn đang cho thấy nỗ lực hơn trong công việc và nhận được kết quả hoàn toàn xứng đáng.

Tử vi cuối tuần (26 - 27/11/2022): 2 con giáp ngồi trên đống vàng, 1 con giáp dính thị phi khó gỡ - Ảnh 1
Cũng bởi bạn làm tốt nhiệm vụ nên có nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Nhiều người ấp ủ việc khởi nghiệp, đầu tư và kinh doanh, tuy ban đầu mọi việc sẽ có không ít khó khăn nhưng hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho bạn trong tương lai.

Tuổi Thìn gặp nạn

Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Thìn có thể phải đối mặt với hung vận khá lớn. Do đó, bạn được nhắc nhở nên chú ý nhiều hơn đến lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình để tránh gặp rắc rối trong công việc. Vận khí sa sút, điềm báo họa thị phi ập tới bất cứ lúc nào nếu bạn không biết cách kiềm chế cảm xúc, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

 Điều bạn có thể làm là thận trọng, tỉnh táo và luôn kiểm tra kĩ càng mọi việc, làm đến đâu chắc đến đấu để hạn chế vấn đề phát sinh. Bạn cũng chớ nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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