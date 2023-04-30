Tử vi cuối tháng 30/4: 3 con giáp có một ngày thảnh thơi, vận trình thuận lợi, thong thả kiếm tiền chẳng phải lo nghĩ

Tài lộc: Có số tiền dành cho chuyến du lịch cùng gia đình. Ngày nghỉ lễ này sẽ là cơ hội cho tuổi Tý hoàn thành những dự định đối với người thân vốn đã ấp ủ từ lâu sau quãng thời gian bận rộng công việc. Đây cũng sẽ là thời gian nghỉ ngơi thư giãn, tiêu tiền sau những ngày kiếm tiền không ngừng nghỉ.

Công việc: Công việc người tuổi Tý tạm gác lại, dành thời gian cho việc kinh doanh nhỏ lẻ. Thời gian này, tuổi Tý cũng đã khá hài lòng với thành quả mà mình thu gặt được suốt một tháng qua.

Tình duyên: Tình cảm của bạn và người ấy ngày càng phát triển, đạt được nhiều mục tiêu tương lai của cả hai.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Chủ Nhật 30/04/2023 này, Tuổi Sửu đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn giúp danh tiếng của Tỵ vang xa trong sự nghiệp. Con giáp này nắm quyền trong việc hợp tác làm ăn hoặc họp nhóm. Những người bế tắc sẽ được quý nhân chỉ bảo, tuy nhiên hôm nay bạn nên nghỉ ngơi thay vì ôm nhiều việc vào thân.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là có Tam Hội chiếu sáng nên Tỵ vẫn sẽ may mắn trong đường tài vận. Tài chính vững vàng giúp bạn thoải mái làm mọi chuyện theo ý mình mà không phải cân đo đong đếm. Con giáp này không phụ thuộc kinh tế vào bất cứ ai, bạn có tính tự ái cao nên cũng khá uy tín trong chuyện nợ nần, hiếm khi để người ta nhắc nhở.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.