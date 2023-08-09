Tử vi cuối năm 2023, 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 10:14

Cuối năm 2023, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình thăng hoa, tài lộc rực rỡ. Nếu có cơ hội, bản mệnh sẽ gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tuổi Sửu

Cuối năm 2023 là thời gian may mắn nhất trong năm của người tuổi Sửu. Vận trình của con giáp khởi sắc không ngờ, làm ăn phát đạt. Bản mệnh có được nhiều bảng hợp động chất lượng, sự nghiệp phất lên trông thấy. Công danh thăng tiến kéo theo tài vận leo thang, con giáp tiền của dồi dào, số dư toàn khoảng tăng lên nhanh chóng.

Nếu cứ tiếp tục cố gắng, con giáp may mắn này nhất định có cuộc sống sung túc, ấm êm mãi về sau. Không chỉ vậy, trong thời gian này, con giáp tuổi Sửu may mắn phúc lộc đầy người, làm ăn phát đạt. Nếu biết nắm lấy cơ hội, bản mệnh sẽ giàu lên trông thấy, tiền bạc thoải mái, tha hồ chi tiêu.

Tử vi cuối năm 2023, 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách trời đã định, cuối năm 2023, người tuổi Thìn vận trình may mắn, làm gì cũng thành công. Con giáp sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Công danh của Thìn ngày càng đi lên, những hạng mục nào có con giáp tham gia đều thành công vang dội.

Nếu đang có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, hay tách ra làm ăn riêng thì đây chính xác là thời điểm ngàn năm có một của con giáp. Bản mệnh chuyển mình thuận lợi, nâng cao sự nghiệp. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới để gây ấn tượng với cấp trên. Kể từ đây, bản mệnh lên như diều gặp gió, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc phủ phê. 

Tử vi cuối năm 2023, 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ chính xác là con giáp không cần làm nhiều mà vẫn có ăn vào cuối năm 2023. Người mang tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một món tiền lớn “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay trúng thưởng. Con giáp hãy vui vẻ đón nhận điềm lành tài lộc này nhé.

Nếu may mắn không xuất hiện một cách ngẩu nhiên thì Tỵ sẽ được hội ngộ với cố nhân và nhận sự giúp đỡ lớn về tài chính. Người này còn làm sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đại công cáo thành. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể nhận được một món tiền "từ trên trời rơi xuống". Đây có thể là do trúng số hay người quan của Tỵ biếu tặng. Con giáp hãy sử dụng hợp lý nhé.

Tử vi cuối năm 2023, 3 con giáp tài lộc tăng vùn vụt, may mắn như chuột sa hũ gạo, ra đường dễ nhặt vàng ròng, phúc khí tề tựu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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