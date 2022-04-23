Tử vi con giáp CHỦ NHẬT ngày 24/04/2022: Con giáp nào BỊ LỪA TRẮNG TAY?

Vận trình tình cảm có chút xáo trộn. Đời sống gia đình nảy sinh lời ra tiếng vào vì sự khác biệt trong suy nghĩ ngày một lớn dần. Trước khi muốn trách móc nửa kia, con giáp này cần phải xem xét lại bản thân mình trước tiên.

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp cho những người đang theo đuổi đường công danh, tiếng tăm trong xã hội. Bản mệnh luôn được đánh giá cao ở tinh thần làm việc có trách nhiệm, lại sống tình nghĩa và hay giúp đỡ người khác.

Hôm nay Tam Hợp giúp cho các cặp đôi tuổi Sửu nếu đang cảm thấy xa cách, tình cảm cũng dần trở về quỹ đạo cũ, ngày càng khăng khít hơn. Các cặp đôi, mặt khác, có thể tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật cùng nhau để gia tăng hương vị tình yêu.

Vận trình tài lộc bình ổn. Thu nhập sẽ được giữ vững và có cơ hội nâng cao hơn thông qua một vài dự án tiềm năng trong ngày.

Thiên Tài ghé thăm mang lại vận may liên quan đến tài chính cho người tuổi Sửu, nhờ đó mà bạn cẩn trọng và khôn ngoan hơn, dễ kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí có những lời khuyên giúp bạn tránh sai sót, tiết kiệm được lượng lớn tiền.

Hỏa - Thổ tương sinh mang tới cảm hứng mới mẻ cho bản mệnh. Không loại trừ khả năng bạn sẽ có nhiều cảm hứng bất chợt để trang trí lại căn phòng, hoặc một góc phòng ưa thích của bản thân.

3. Tử vi hàng ngày tuổi Dần

Mối quan hệ giữa người tuổi Dần và con cái đang ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái bướng bỉnh, không biết nghe lời, nhưng chính bạn cũng không hề thời gian để lắng nghe con cái.

Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ một mực giữ suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì vấn đề sẽ chẳng thể nào được giải quyết. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống.

Trên phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

4. Tử vi hàng ngày tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Tử vi cho biết đây là khoảng thời gian thích hợp để những người này thoả sức theo đuổi đam mê của mình. Nhưng do ảnh hưởng của cục diện Mão Tý tương hình mà con giáp này có thể gặp hoạ từ tính cách ngang ngạnh, cố chấp.

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Những chú Mèo tạo được thiện cảm với rất nhiều người xung quanh khi sở hữu một trái tim thiện lương, ấm áp. Nên không có gì bất ngờ nếu như nhận được lời tỏ tình trong hôm nay.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Con giáp này có thể nhận được lộc ăn uống hay khoản tiền bất ngờ từ người đi xa về.

5. Tử vi hàng ngày tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Song dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng chớ mất bình tĩnh, hành xử nông nổi.

Đặc biệt, đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối lớn hơn.

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy sợ hãi mình sẽ tiếp tục phải chịu tổn thương.

6. Tử vi hàng ngày tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết ảnh hưởng của Hình hại vô ơn nên con giáp tuổi Tỵ cần cẩn trọng, có một số việc diễn ra không theo kế hoạch, bạn cần cân nhắc cẩn thận hơn. Đừng vì điều không vui mà có cái nhìn tiêu cực về mọi chuyện bạn nhé, đây là lúc để tỉnh táo đánh giá lại vấn đề.

Ảnh hưởng của Thương Quan nên người tuổi Tỵ có vẻ cứng đầu, không chịu khó học hỏi nên không những công sức của bạn không được ghi nhận mà còn bị trách mắng. Nếu bạn biết hạ bớt cái tôi và giả khờ khi cần có khi câu chuyện đã khác rồi.

Hỏa khí vượng bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Nếu bạn cảm thấy thể trạng uể oải, tinh thần mệt mỏi thì có thể liên quan đến các bệnh về tim mạch hay thiếu máu thì cần sớm tìm phương pháp điều trị phù hợp.

7. Tử vi hàng ngày tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Khi có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc thì con giáp này sẽ càng dễ rơi vào những cảm xúc hỗn độn. Đối với mâu thuẫn giữa cá nhân với cá nhân, tuổi Ngọ tốt nhất là không lôi kéo thêm ai vào.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Tâm tính dễ trở nên nóng nảy, bộp chộp do tác động của Ngọ Tý lục xung. Nếu con giáp này không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì rất dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương nửa kia.

Vận trình tài lộc kém sắc. Đây là khoảng thời gian mà bản mệnh nên học cách tiết kiệm, vun vén chi tiêu.

Dễ bị lừa gạt, ngay cả những người thân tín cũng không đáng tin.

8. Tử vi hàng ngày tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần phải chú ý, trong ngày hôm nay, bạn chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, vướng vào rắc rối lúc nào chẳng hay. Lắng nghe lời khuyên của người khác sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều rắc rối.

Trong giao tiếp, con giáp này cũng cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thiện chí với mình. Kể cả là người có quyền cao chức trọng cũng không nên nạt nộ cấp dưới của mình.

Bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi, bạn cần thay đổi góc độ quan sát vấn để tìm ra hướng giải quyết công việc đơn giản hơn.

9. Tử vi hàng ngày tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy ngày có Lục Hợp che chở, con giáp tuổi Thân cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ quan điểm vì bạn có được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người thân. Thậm chí có những người còn cho bạn những chỉ dẫn hay ho, tiết kiệm kha khá tiền bạc.

Nhờ có Chính Quan soi đường mà đây lại là một ngày tương đối thành công của con giáp tuổi Thân, khi bạn có được sự hỗ trợ và đạt được những thành quả bất ngờ. Hãy trân trọng và nhớ nói lời cảm ơn tới những ai đã giúp bạn nhé.

Hỏa - Kim xung khắc cho thấy bản mệnh dễ nhầm lẫn khi đếm tiền, điều này có thể vì sức khỏe không được đảm bảo nên bạn hay đau đầu, chóng mặt, khó tập trung. Nếu có thể bạn nên tránh quyết định liên quan tới tiền.

10. Tử vi hàng ngày tuổi Dậu

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Dù gặp nhiều may mắn thì con giáp này cũng khó tránh khỏi tai hoạ bất ngờ liên quan tới ngày tương phá hôm nay. Song, mọi rắc rối sẽ nhanh chóng được giải quyết triệt để nhờ vào thái độ làm việc miệt mài, chăm chỉ của người tuổi Dậu.

Vận trình tình cảm êm ấm. Trải qua những ngày tháng nặng nề vì xung đột, các cặp đôi dần tìm lại được tiếng nói chung. Cả tuổi Dậu và nửa kia lúc này đã dành cho nhau tình yêu to lớn không gì có thể so sánh được.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Nguồn thu nhập tăng tiến không ngừng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bấy lâu.

Cẩn trọng: Sức khỏe không được bảo đảm do cách thức chăm sóc thiếu khoa học.

11. Tử vi hàng ngày tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt không khéo léo. Dù bạn là người có quyền đi chăng nữa mà cách thức truyền đạt không thuyết phục thì cũng không chinh phục được lòng tin của mọi người.

Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng ngại ngần che giấu những điều mà mình chưa biết rõ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần và đi hướng Đông Nam để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

12. Tử vi hàng ngày tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết do Lục Xung nên con giáp tuổi Hợi khó tránh khỏi việc phải đối đầu trong ngày này. Bạn cần chuẩn bị các lý do thật rõ ràng, chính đáng và mạc lạc.

Chính Ấn ghé thăm cũng là lúc sự kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Hợi có thể giúp ghi điểm số ấn tượng. Đừng vì một chút thất bại bé nhỏ mà buông bỏ hay tự ti vào năng lực của mình. Bạn sẽ cần phải có nhiều sự kiên trì hơn đấy.

Ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh yếu ớt, dễ bị tổn thương, có thể lời nói của ai đó cũng dễ khiến bạn tức giận. Có thể bạn phải tổn tiền để đi mua sắm, giải tỏa căng thẳng đấy.

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