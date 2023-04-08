Tử vi Chủ nhật ngày 9/4/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ xuất hiện Tam hợp, tài lộc sáng ngời; Sửu - Thìn việc không thuận, kẻo mất tiền của

Xem tử vi Chủ nhật ngày 9/4/2023 , Thương Quan chỉ cho tuổi Tý thấy rằng bạn sắp bước vào một giai đoạn khá cam go về mặt sự nghiệp. Không cần gắng sức quá nhiều, song hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi, để dòng chảy cuộc sống diễn ra tự nhiên. Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh làm gì cũng phải kiên nhẫn, đừng mong làm giàu nhanh hoặc tập thể dục vài hôm là dáng đẹp, uống thuốc xong muốn khỏe ngay... Nếu bạn còn duy trì trạng thái này thì chỉ dễ bị lừa hơn mà thôi.

Tài lộc kém may vì va vào Tương Hại cục. Sửu khá cục tính và thẳng thắn nên khó đòi nợ, tiền trao đi không có khả năng đòi lại được. Hôm nay đi ra đường đừng đem theo nhiều tiền nếu như không có việc cần thiết kẻo bị rơi ví lúc nào không biết. Chuyện tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, may mắn là đi đâu cũng được ơn trên nâng đỡ.

Công việc không thuận vì vướng phải Thương Quan. Sửu đi làm với tâm trạng chán nản, nhiều người muốn bỏ việc giữa chừng hoặc xin nghỉ học, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Bạn cảm thấy công việc không có sự công bằng, nhàm chán nên nảy sinh tâm lý tiêu cực gây ảnh hưởng đến công việc.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hợp xuất hiện lúc này cho thấy đây là quãng thời gian ngọt ngào dành cho người tuổi Dần. Chuyện tình cảm và gia đình đều chan hòa hơn trước. Người độc thân hứa hẹn có cuộc gặp gỡ thú vị với người khác giới. Người tuổi Dần nhờ có Thiên Tài soi sáng mà nhìn tới đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Bạn thấy được tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc. Một số công việc làm thêm của bạn đã bắt đầu có kết quả, thu nhập dù tăng nhẹ cũng đủ làm bạn hài lòng.

Ngũ hành xung khắc chỉ ra rằng đây là thời gian để sống chậm lại, tập trung cho việc nghỉ ngơi và chữa lành tâm hồn. Bạn có thể lựa chọn các hoạt động như tập thể dục nhẹ nhàng hoặc dành thời gian để dọn dẹp, trang trí lại không gian sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Ấn chiếu vận đem lại quyền lợi, trí thông minh và công danh cho Mão nhưng không phải ai cũng may mắn. Tuổi này tuy thông minh hơn người, nhanh nhẹn nhưng chưa có chí lớn nên sự nghiệp vẫn ở mức tạm ổn mà thôi. Chuyện tiền bạc lâm Tương Hại cục nên có điềm phá dỡ nhà cửa, sửa sang lại nhà ở hoặc mua thêm món đồ mới, những việc này tiêu tốn khá nhiều tiền của bạn. Khuyên Mão đừng nghe lời người ngoài xúi bậy, phải tỉnh táo lên trong những kế hoạch chi tiêu, nên tin vào lời người thân.

Đường tình duyên của bản mệnh may mắn nhờ có Mộc Hỏa tương sinh nên khá khẩm hơn rất nhiều. Bản mệnh biết cách để bày tỏ tình cảm của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu. Nhiều người ăn nói cũng khá khéo, đến người khó tính rồi cũng phải mềm lòng.

Tuổi Thìn

Ảnh hưởng của Tương Xung nên con giáp tuổi Thìn thường xuyên có những quyết định vô lý, khó hiểu. Bạn trở nên xấu tính hơn, lời khuyên là bạn hãy nêu lên quan điểm trên tinh thần xây dựng. Điều này không chỉ giúp bạn nhẹ lòng hơn mà thậm chí còn đưa các mối quan hệ của bạn lên một bước tiến mới.

Bạn có đang nung nấu những suy nghĩ về một thay đổi lớn như một công việc mới hoặc một nơi ở mới không? Nếu có thì hôm nay Thiên Ấn sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội tuyệt vời để thực hiện những thay đổi mà bạn mong muốn. Có thể bạn nghĩ ngợi quá nhiều về các kế hoạch nên vừa cảm thấy háo hức vừa mông lung nên dễ mất ngủ. Hãy thực sự hành động bạn mới sáng tỏ hơn lựa chọn của mình.

Tuổi Tị

Tỷ Kiên chiếu vận dự báo những điều không hay sắp tới trong công việc của Tị liên quan đến đồng nghiệp, cấp dưới. Ngày này đáng lẽ ra là bạn được nghỉ ngơi nhưng đời không như mơ, nhiều người vẫn phải bươn chải đến hết ngày, ôm thêm việc về nhà làm lại còn hay bị soi mói, chèn ép. Vận tài lộc may mắn nhờ vào Tam Hội cục chiếu cố. Con giáp thông minh này rất chịu khó làm ăn, hay tiếc tiền nên cày cuốc chẳng thua ai. Thêm vào đó bạn cũng được trợ lực từ gia đình nên sau thời gian đi cày cũng có của ăn của để, dần dần trả bớt nợ cũ.

Đường tình cảm của Tị ở mức bình ổn, không có gì đáng lo ngại. Mọi chuyện trong gia đình rồi sẽ đâu vào đấy sớm thôi nên bạn đừng có lo nghĩ nhiều. Chuyện tình yêu thì không nên gượng ép, ai cần thì ở lại, ai không cần thì mời bước ra khỏi cuộc đời ngay từ hôm nay Tị nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 9/4/2023 của 12 con giáp, Tam Hợp che chở giúp cho chuyện tình cảm con giáp tuổi Ngọ rất khởi sắc, ai còn độc thân hãy chuẩn bị chào đón một mối lương duyên bất ngờ. Mặt sức khỏe có phần đi xuống, bạn nên chú ý chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Chính Quan chỉ ra rằng lúc này tuổi Ngọ có thể phải đứng trước hai ngã rẽ sự nghiệp quan trọng. Những lời đóng góp của bạn bè và tiền bối trong nghề sẽ giúp ích cho bạn. Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui cho những ai đang nỗ lực cải thiện thu nhập, có thể bạn có thêm việc làm, một dự án mới hoặc được người khác hỗ trợ công việc trong khả năng của mình. Bạn cố gắng làm thật tốt và nhận về số tiền xứng đáng nhé.

Tuổi Mùi

Chủ nhật cuối tuần này, đường sự nghiệp của Mùi không mấy may mắn vì lâm Thương Quan. Có thể bạn sẽ đối mặt với nhiều rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Bất đồng quan điểm là điều khó tránh khỏi, ngày nghỉ cũng không được nghỉ cho yên thân, toàn vướng vào rắc rối bất ngờ.

Tài lộc của bản mệnh được Tam Hội cục nâng đỡ nên tiền đổ về chủ yếu nhờ tài ăn nói và sự nỗ lực của chính bạn. Thời điểm này cũng rất phù hợp để bạn đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, nếu có ý định đầu tư kinh doanh hay tham gia vào dự án mới thì nên mạnh dạn tiến hành. Đường tình cảm đi lên trông thấy nhờ Hỏa sinh Thổ. Những ngày đẹp trời hơn đều đang trên đường đến với bạn trong chuyện con cái, yêu đương.

Tuổi Thân

Tam Hội khuyên tuổi Thân nên về với gia đình, bạn là chất keo hàn gắn mọi người, đóng vai trò như một sứ giả hòa bình vậy. Những ai còn độc thân có lẽ cần dành thời gian tìm hiểu chính mình lâu hơn chút nữa. Do Tỷ Kiên nên con giáp tuổi Thân có thể trở nên vô cùng thẳng thắn với những nhận xét của mình. Vì thế, nếu bạn đang có những nỗi lòng khó nói thì đây là thời điểm để bạn giải tỏa chúng. Tuy nhiên, chớ nên gay gắt trong lúc thể hiện những suy nghĩ của mình.

Thổ - Kim tương sinh cho thấy về mặt tình cảm, đây là lúc bạn có thể trông cậy vào đối phương và cùng nhau thực hiện một dự án của cả hai. Tuy nhiên, bạn sẽ cần làm rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của hai người để tránh những cuộc tranh cãi không đáng có trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài giúp công việc của Dậu ở mức an toàn, tránh được tai họa bất ngờ xảy ra, đặc biệt là những bạn làm tự do hoặc thừa kế sản nghiệp của cha mẹ. Kỷ luật chính là chìa khóa thành công trong cuộc sống, khi học được cách hoàn thành những thứ mình không muốn làm, bạn sẽ còn tiến rất xa nữa.

Dậu cũng có thu nhập khá tốt, những người bị nợ lương sẽ sớm đòi lại được tiền. Thời gian tới hãy mạnh dạn đề xuất tăng lương với cấp trên nếu như bạn có năng lực thật sự, đừng có ngại vì ngại là thiệt thân đó nha. Cục diện Hỏa khắc Kim cho thấy con giáp này khá mệt mỏi và đau đầu vì chuyện tình cảm. Bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng bên trong lòng đang nổi bão giông. Trong lòng còn chứa oán hận thì hạnh phúc đâu còn chỗ trống để tồn tại.

Tuổi Tuất

Thiên Ấn mang lại cho tuổi Tuất sức mạnh để tin vào chính mình. Những người xung quanh, cho dù là gia đình hay bạn bè thân cũng không thể sống thay cuộc đời bạn. Có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng hãy cố gắng đừng sa lầy, quên đi nhiệm vụ chính của mình. Bạn cần chủ động, chỉn chu để phân tích và giải quyết mọi thứ thật hiệu quả.

Cơ hội do chính bạn tạo ra, đừng vì ngại ngùng mà mất đi cơ hội. Ngay ngày hôm nay, hãy cho mình cơ hội được ngỏ lời với ai đó, để trái tim bạn tràn ngập những cảm xúc yêu đương lãng mạn nhất nhé.

Tuổi Hợi

Thiên Quan đem đến tin xấu cho đường sự nghiệp của Hợi, có điềm tranh cãi, ghen tị, mất việc hoặc nghỉ việc bất ngờ. Cuối tuần cũng không được yên ổn, con giáp này phải bươn chải vất vả nhưng được mấy ai hiểu, cảm thông thì ít mà ghen ghét nhau thì nhiều. Những áp lực trong chuyện tiền bạc khiến con giáp này rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải và không muốn làm gì. Bạn có điềm báo phá tài, bản mệnh dễ bị người xấu lừa gạt. Hôm nay không nên đi xa, không nên gửi tiền, đòi nợ, vay mượn thì làm gì cũng không thuận.

Cục diện ngũ hành Thủy Hỏa tương khắc cũng không thể đem lại tin tốt cho vận tình cảm. Hợi hay tin người, dại dột, tử vi nhắc bạn đừng kỳ vọng quá nhiều ở đối phương. Họ cũng đều là con người, đều có thể phạm sai lầm và đôi khi chúng ta không thể giống nhau hoàn toàn về quan điểm, về cách nhìn nhận.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm