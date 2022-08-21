Tử vi chủ nhật ngày 21/8/2022 của 12 con giáp: Dần – Thìn có cơ hội thăng tiến trong công việc, Tỵ - Dậu nên chú ý sức khỏe và không làm việc quá sức

Thủy – Hỏa bất dung trong ngày hôm nay gây cản trở khiến bạn trở nên bướng bỉnh hơn, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác vì cho rằng mình đúng. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến hôn nhân, tình cảm nhiều mâu thuẫn, tranh cãi.

Cục diện Tương Xung xuất hiện trong ngày chủ nhật của người tuổi Tý cảnh báo về những xung đột trong các mối quan hệ của người tuổi này. Bản mệnh dễ xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp, không khí căng thẳng, thường xuyên lời qua tiếng lại. Cũng vì điều này mà làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất chung. Bởi không có sự hợp tác trong công việc dẫn tới tiến độ, hiệu suất giảm đi rõ rệt, thiệt hại đủ đường. Bạn nên tìm cách khắc phục tình trạng này càng sớm càng tốt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu phạm Tương Hại Thái Tuế báo hiệu hôm nay là một ngày khó có được bình yên với bản mệnh. Bạn dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn, khiến những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn. Thêm Thương Quan tác động, bản mệnh không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó. Khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì, bản mệnh cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin.

Hỏa sinh Thổ giúp gia đình của người tuổi này luôn có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù việc lớn hay nhỏ, chẳng giấu diếm bất cứ điều gì.

Tuổi Dần

Được Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm trước thời gian đã định. Tuy nhiên, hãy coi chừng vì xu hướng lý tưởng hóa mọi việc khiến bạn dễ cảm thấy chán nản nếu công việc không được như mong muốn. Với bản tính hòa đồng và vui vẻ, các quan hệ xã giao của con giáp này vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không quá lo lắng, bởi bạn biết chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ cho mình.

Mộc sinh xuất cho Hỏa khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Bạn nên dùng thái độ bình tĩnh để không khiến lửa cháy đổ thêm dầu.

Tuổi Mão

Ngọ Mão Tương Phá, người tuổi Mão có nguy cơ gặp phải tai họa từ kẻ tiểu nhân, khiến cho công việc vốn đang trên đà tăng tiến thuận lợi lại gặp phải trở ngại. Bạn không lường hết được những nguy cơ có thể xảy đến nên chưa có cách giải quyết thực sự hiệu quả, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Hung thần này còn mang tới rắc rối liên quan đến các mối quan hệ của mệnh chủ. Có người dù trước mặt bạn tỏ ra thân thiện nhưng sau lưng lại đâm chọt, ném đá giấu tay. Khoảng thời gian này bạn có thể cảm thấy khó khăn trùng trùng, hãy nhớ hành sự thận trọng.

Ngũ hành sinh xuất khiến vợ chồng con giáp này có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Vợ chồng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, tuy nhiên bạn không nên quá nóng nảy, nói ra những lời gây tổn thương cho bạn đời của mình.

Tuổi Thìn

Nhờ sự siêng năng, chăm chỉ nên người tuổi Thìn lại một lần nữa được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách quan trọng trong ngày có Thực Thần nâng đỡ. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để bạn có thể khẳng định được vị trí của mình cũng như đây là bước đệm hoàn hảo để bạn thăng tiến. Trong ngày chủ nhật này, nếu có việc quan trọng cần tiến hành, bạn nên chọn những hướng tốt như hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần (thần may mắn) hoặc hướng Đông để gặp Tài thần (hướng thần tài).

Nhờ ngũ hành tương sinh mà bạn sẽ gặp lương duyên, mai mối cũng là con đường khá hay để phát triển tình cảm nên bản mệnh đừng vội từ chối khi có người mở lời nhé. Ban đầu hai người gặp gỡ chỉ để lại chút ít ấn tượng nhưng càng ngày sẽ càng khám phá ra những điều thú vị ở nhau đấy.

​​​​​​​Tuổi Tỵ

Dưới tác động của Tỷ Kiên, người tuổi Tỵ có thể gặp rắc rối nếu cứ nổi nóng vô cớ với người bên cạnh. Bạn trở nên thiếu kiên nhẫn hơn hẳn so với thường ngày, làm việc đầu voi đuôi chuột. Mỗi khi cảm thấy mọi thứ không như ý, bạn sẵn sàng bỏ dở mọi thứ, không có chút trách nhiệm nào. Tâm trạng bức xúc nóng giận sẽ khiến người tuổi này muốn tìm ai đó để giải tỏa, thế nhưng, hãy cẩn thận với những người bạn muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Nếu chia sẻ sai người, họ sẽ sử dụng chúng để chống lại bạn sau này.

Hỏa khí vượng có thể gây hại cho sức khỏe của những chú Rắn. Để nâng cao sức đề kháng, chống chọi lại bệnh tật thì bạn nên duy trì thói quen tập luyện, buổi sáng và buổi tối nên vận động một chút. Bản mệnh cũng nên ngủ đủ giấc, thiếu ngủ sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi, đầu óc trì trệ.

​​​​​​​Tuổi Ngọ

Cục diện Tự Hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Ngọ có nhiều suy nghĩ tiêu cực, buồn bã, không thoát ra khỏi tâm trạng não nề. Những chuyện thực ra chẳng có gì nhưng bản mệnh lại nghĩ theo chiều hướng xấu, nghiêm trọng hóa vấn đề nên nghĩ quẩn, tự mình làm khổ mình. Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền với con giáp này. Dù muốn hay không, ngày này bạn cũng phải chi ra một khoản không nhỏ để giải quyết rắc rối do bản thân gây ra. Tiền bạc mất đi rồi vẫn có thể kiếm lại, đừng quá lấn cấn trong lòng nếu không thể thay đổi điều gì.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mùi

Được Lục Hợp che chở, người tuổi Mùi đón một ngày nhân duyên thuận hòa. Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua. Những người độc thân đã mở lòng mình ra, chịu khó nhận lời giới thiệu hơn để đón nhận cơ hội mới.

Tuy nhiên, có lẽ do quá mải mê với chuyện tình cảm nên con giáp này có dấu hiệu chểnh mảng trong công việc và dễ mang họa vào thân. Nếu không đủ tập trung và nỗ lực, bạn có thể đánh mất nhiều thứ hơn tưởng tượng. Lời khuyên là bạn nên sắp xếp lại lịch làm việc, cân đối thời gian công và tư.

​​​​​​​Tuổi Thân

Có Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền. Lúc này bạn tốn khá nhiều thời gian để cân nhắc cơ hội nhưng đừng quá lâu kẻo cơ hội trôi qua mất. Bạn có thể tận dụng các nguồn lực đang có thể phát huy bản thân tối đa. Ngày này, nhờ tinh thần thoải mái khi công việc của mình đang ổn thỏa và vấn đề tiền bạc đã cân đối nên bạn cảm thấy cuộc sống khá thoải mái. Từ đó mà nhìn nhận từng vấn đề rõ ràng hơn, điều chỉnh những gì mình từng làm không tốt.

Ngũ hành Hỏa – Kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh đang có một vài đòi hỏi có phần khắt khe và quá đáng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi. Thay vì trông chờ nửa kia chiều chuộng mình, bạn nên lắng nghe và quan tâm đến đối phương nhiều hơn.

​​​​​​​Tuổi Dậu

Ngày Ngọ Dậu Tương Hình, người tuổi Dậu trong hôm nay có thể không đạt kết quả tốt trong công việc cho dù bạn đã rất chăm chỉ làm việc. Công sức bỏ ra không được ghi nhận xứng đáng, tất cả như “dã tràng xe cát biển Đông”. Lúc này, bạn càng cần kiên nhẫn và nỗ lực hơn nữa. Tiền bạc sẽ đến với người tuổi này dễ dàng hơn bao giờ hết đó là nhờ sự may mắn mà Chính Tài mang lại. Nhân cơ hội này, ai đang làm lĩnh vực kinh doanh, đầu tư nên tìm cách mở rộng. Cơ hội không luôn sẵn có vì thế bạn nên chủ động thu thập thông tin để lúc cần là chỉ hành động mà thôi.

Dù sức khỏe trong thời gian này không có điều gì đáng lo ngại nhưng do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh thiếu tinh thần, uể oải và hay bị đau lưng. Bạn nên tập thể dục thể thao, người làm văn phòng có thể tập yoga vì bộ môn này thư giãn gân cốt, khơi thông tinh thần, giúp cả người thoải mái.

Tuổi Tuất

Được Tam Hợp cục trợ giúp, ngày này người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, mở rộng thu nhập từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Chủ nhật này cũng được xem là khoảng thời gian lý tưởng để bạn xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong chuyện tình cảm. Đừng nghe lời nói ra nói vào của ai đó mà tự bạn hãy đưa ra quyết định liên quan đến chuyện tình cảm của mình.

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở phòng giã gạo hoặc quanh chày cối. Do đó, thai phụ không nên tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

​​​​​​​Tuổi Hợi

Chịu sự ảnh hưởng của hung tinh Thiên Quan, người tuổi Hợi có thể vướng họa tiểu nhân. Kẻ xấu luôn ở trong bóng tối rình rập, muốn ám hại bạn, chỉ chờ bạn sơ sẩy là ra tay. Nhất là trong công việc, không nên lơ là, cẩu thả hay làm việc lười biếng vì cạnh tranh hiện nay rất gay gắt. Bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình trong công việc để mọi thứ diễn ra suôn sẻ bất chấp hoàn cảnh. Căng thẳng có thể là nguyên nhân làm cho tình hình sức khỏe của bạn trở nên tồi tệ hơn. Bạn nên dành thời gian để thư giãn thay vì mải chạy theo tham vọng của bản thân.

Tác động của hung thần nên con giáp này đang gặp phải khá nhiều căng thẳng và áp lực từ cuộc sống. Với phần cảm xúc đang bị đè nén quá mức, bạn dễ dàng gây ra mâu thuẫn với người mình thương, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!