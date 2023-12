Tử vi Chủ nhật ngày 18/12/2022 của 12 con giáp: Tị - Thân có Hỷ thần, tài vận dồi dào; Thìn - Mùi lâm vận xui, công việc chật vật

Thủy sinh Mộc, may mắn là phương diện tình cảm tiến triển khá tích cực. Các bạn còn độc thân có thái độ nghiêm túc khi giữ quan hệ với những người theo đuổi mình. Hãy tìm hiểu kĩ hơn về nhau, mối quan hệ giữa hai bạn có cơ hội tiến lên một tầm cao mới.

Tuổi Dần

Theo tử vi Chủ nhật ngày 18/12/2022 của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần có một ngày làm việc khá bận rộn. Tuy nhiên, nhờ thế mà bạn học thêm được một vài kĩ năng và kiến thức mới, giúp hiệu quả công việc tăng cao. Đáng mừng hơn, bạn còn có thể nhận được sự khuyến khích và đánh giá cao của cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai. Hãy luôn làm việc với tràn đầy nhiệt huyết nhé, công sức bạn bỏ ra sẽ không uổng phí đâu.

Tuy nhiên, trong ngày Mộc vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối. Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 18/12/2022 của 12 con giáp thấy, cục diện Tương Hại khuyên người tuổi Thìn cần giữ bình tĩnh khi tìm cách giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Đừng để những cơn nóng giận chi phối hành động của mình, khiến mình phải hối tiếc về sau.



Đặc biệt, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cũng cần suy nghĩ kĩ càng. Người làm lãnh đạo lại càng không được nghe theo ý kiến một chiều của ai. Hãy luôn kiểm chứng thông tin kĩ càng để tránh sa bẫy đáng tiếc. Mộc khắc Thổ, mối quan hệ của đôi bên khá xa cách bởi hai bạn có vẻ khá lạnh nhạt với nhau. Nếu vẫn còn muốn níu giữ người ấy, bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống, đừng tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân.

Tuổi Tị

Chính Ấn soi sáng con đường học tập, sáng tạo của tuổi Tị trong ngày Chủ nhật này. Những bạn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ thuận buồm xuôi gió. Còn người nào đang đi làm thì nên thay đổi tư duy một chút, cần có sự đổi mới trong cách làm việc thì mới thành công được.

Về phần tài vận thì không có điểm gì chê trách, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Mặc dù tham vọng tiền bạc của bạn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở hiện tại nhưng được cái bạn biết kiếm tiền, biết lo cho bản thân và gia đình, không ăn bám ai hết. Cục diện ngũ hành Hỏa khắc Kim không tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Trong ngày này bạn khá nóng tính, hay cáu gắt với mọi người xung quanh vì khó chịu. Một số người sống khá bất cần, thích ở một mình không muốn bất cứ ai can thiệp vào cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Phá tác động lớn đến tình hình tài chính của người tuổi Ngọ. Thời điểm này, bạn không nên dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, đặc biệt là những người không thân thiết, nếu không dễ bị mất tiền đáng tiếc. Nếu ai đó có ý định vay tiền bạn, bạn cần phải cân nhắc thật kĩ càng. Tùy vào đối tượng hoặc số tiền đối phương muốn vay mà bạn hãy đưa ra quyết định phù hợp, chớ đẩy mình vào cảnh mất tiền mất cả tình cảm.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân hãy nhiệt tình tham gia các buổi gặp gỡ do bạn bè hoặc người thân giới thiệu. Hãy tự tin và cởi mở trò chuyện, bởi biết đâu, bạn sẽ tìm được người phù hợp với lý tưởng của mình, đôi bên có nhiều tiếng nói chung.

Tuổi Mùi

Mùi có Tỷ Kiên lâm vận nên chật vật vì đường công việc. Nay không thích hợp để tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới. Ai đang làm ăn xa quê nhớ cẩn thận tiểu nhân, không phải ai cũng đáng tin như bạn vẫn tưởng. Tài lộc chưa có dấu hiệu gia tăng, bạn đừng tiêu tiền bừa bãi. Hiện tại nguồn thu nhập chính của bạn cũng khá ổn định rồi nên đừng mơ tưởng đến những công việc nhẹ mà lương cao, không có đâu, không cẩn thận còn bị mắc bẫy của quân lừa đảo.

Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Mùi biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Tuổi Thân

Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân làm công ăn lương có thể giải quyết một vài vấn đề khá khó nhằn nhờ sự thông minh và nhanh nhạy của mình. Hẳn bạn đã gây ấn tượng với cấp trên và đối phương sẵn sàng dành cho bạn những lời khen có cánh.

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp công việc của tập thể tiến triển suôn sẻ. Bạn nhận được sự kính trọng và yêu mến của nhiều người xung quanh, mở ra nhiều cơ hội phát triển đáng kì vọng. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Được Thực Thần cứu giúp nên những bạn tuổi Dậu đang làm kinh doanh khá đắt hàng trong ngày này. Người làm công việc tự do thì hoạt bát lanh lợi, giỏi xoay xở công việc, việc gì đến tay bạn cũng được giải quyết ổn thỏa.

Hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Dậu khá dồi dào, đường kiếm tiền hanh thông, thuận lợi. Có những khoản bạn không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi mình. Một số người may mắn hơn thì được cho tiền hoặc cho quà. Tình cảm lâm vào bế tắc do gặp Tự Hình. Tâm trạng buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói thành lời. Bạn hay lủi thủi một mình và không muốn người khác xen vào đời tư, thi thoảng nhìn bạn như người mất hồn.

Tuổi Tuất

Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể đưa ra một vài ý kiến khá sáng tạo trong công việc, giúp mọi việc được giải quyết thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều. Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn là một người xuất sắc chẳng thua kém bât cứ ai. Người làm kinh tế có thể nắm bắt được một vài cơ hội đầu tư khá triển vọng, nhờ thế mà tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện hơn trước đó nhiều. Nhờ kinh nghiệm phong phú, bạn có thể đưa ra những quyết sách vô cùng đúng đắn.



Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, bạn nên bao dung hơn với người ấy, cho dù đôi khi người ấy đưa ra những yêu cầu khá vô lý. Chỉ khi vợ chồng bao dung cho nhau, mối quan hệ đôi bên mới có thể bền vững và lâu dài.

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp có Chính Quan tương trợ nên Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó. Người ngoài cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bạn. Dựa vào tử vi hàng ngày nhận thấy đường tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Một số bạn đang nảy sinh ý tưởng đầu tư cho hàng hóa, hợp tác kinh doanh trong đầu, bạn vô cùng thông minh và linh hoạt.

Cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp này. Bạn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Hợi có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm