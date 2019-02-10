Tử vi chủ nhật ngày 10/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân tình đỏ, tuổi Thìn tiền tăng

Tài lộc của bạn trong hôm nay gặp chuyện không như ý. Dù sao, bạn cũng đừng quá lo lắng, tiền mất ắt sẽ có lại.

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý nên cẩn thận khi đi đường. Bởi đây là ngày bạn dễ gặp rắc rối, tai nạn xe cộ, máy móc, hay sự cố khi đi đường.

Ngày mới, tuổi Sửu cần cân nhắc khả năng và những mong cầu của bản thân. Chuyện càng lớn lao, càng cần nhiều công sức, tránh dục tốc bất đạt.

Tình duyên có vẻ cũng không mấy tiến triển. Thôi thì chậm mà chắc, dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Tiền bạc trong ngày hôm nay dù hơi chậm chạp, chưa theo ý bạn nhưng vẫn không phải là khó khăn.

Phương diện tình cảm của tuổi Sửu trong ngày này có vẻ nhiều bất hòa. Dù là giữa đôi lứa hay trong gia đạo cũng cần lấy cảm thông làm phương hướng khi nảy sinh cãi vã.

Tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần hôm nay không có khởi sắc, nhưng vẫn vừa đủ để bạn chi tiêu khi cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Đây có vẻ là ngày nhiều mệt mỏi với người tuổi Dần. Trong mọi mối quan hệ, bạn cần có sự chấp nhận đối phương, những mưu cầu bất khả thi sẽ chỉ đem đến không khí bất hòa.

Tài lộc hôm nay không có khởi sắc, nhưng vẫn vừa đủ để bạn chi tiêu khi cần thiết.

Tình cảm trong hôm nay nên có sự dứt khoát hơn, đừng quá dài dòng dễ gây nhàm chán.

Tuổi Mão

Vận trình của tuổi Mão hôm nay tốt nhất là nên để mọi chuyện theo tự nhiên, đừng quá cưỡng cầu, dễ gặp chuyện không như ý. Dù chậm mà chắc, vẫn hơn nhanh mà không có kết quả.

Tài lộc của bạn trong hôm nay có phần hao hụt vì chi tiêu cho mua sắm hay sửa chữa. Nhưng không sao, đây là chuyện cần thiết và phải làm.

Tình duyên ổn định. Người độc thân đừng nóng vội, người đến ắt sẽ đến. Những ai có gia đình duy trì thói quen dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Sức khỏe của tuổi Mão trong ngày này có dấu hiệu không ổn định, phải cẩn thận giữ gìn.

Tuổi Thìn

Trong ngày hôm nay, tuổi Thìn đã lên kế hoạch thế nào cứ làm theo dự định, đừng vì suy tính quá kỹ mà thay đổi, sẽ không tốt. Hôm nay, bạn nên tránh cãi vã, dễ vướng thị phi.

Tài lộc trong ngày của bạn có khởi sắc, hoặc chuyện làm ăn có tin tốt lành.

Tình duyên cũng rất tốt, bạn sẽ có tín hiệu mừng trong ngày từ đối phương.

Tình duyên của tuổi Thìn cũng rất tốt, bạn sẽ có tín hiệu mừng trong ngày từ đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong hôm nay, có dấu hiệu công việc của tuổi Tỵ sẽ thay đổi, hoặc phải dở dang.

Tài lộc dù có vẫn không duy trì lâu được. Tốt nhất vẫn là tiền sinh ra tiền mới có thể lâu dài.

Tuổi Tỵ cần chú ý đến sức khỏe trong ngày này.

Tuổi Ngọ

Đây là ngày tuổi của người tuổi Ngọ. Trong ngày, rất có thể bạn sẽ gặp phải mâu thuẫn hay những căng thẳng, áp lực. Dù sao, bạn vẫn nên tránh những tranh chấp, cãi vã không cần thiết. Đừng quá mất kiểm soát mà dễ rước họa vào thân.

Tài lộc trong hôm nay dù không có đổi mới nhưng vẫn đủ. Bạn cần cẩn thận trong tiêu xài, tránh vì nghe lời dụ dỗ mà hao hụt tiền bạc.

Tuổi Mùi

Đây là một ngày bận rộn với người tuổi Mùi. Bạn phải lo toan giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng trước tiên, cần xem xét kỹ lưỡng, vì có những chuyện một khi quyết định rồi sẽ không thể thay đổi.

Đây là một ngày bận rộn với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo có chút thay đổi hay đổi mới. Nhưng đừng quá lo lắng, đây là điều cần thiết. Còn về tình yêu, nếu không thể ở bên nhau, bạn đừng cho đối phương hy vọng. Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu.

Tuổi Mùi cẩn thận giữ gìn sức khỏe trong ngày hôm nay.

Tuổi Thân

Ngày này, dù là chuyện gì người tuổi Thân cũng đừng quá vội vàng hay quá chủ quan. Và hãy nhớ, dù làm gì cũng đừng để bản thân ở tâm thế bị ràng buộc, hay vướng vào những chuyện không đâu.

Tài lộc khởi sắc, rủng rỉnh bạc tiền trong túi người tuổi Thân trong hôm nay.

Tình yêu đang đến với những người tuổi Thân còn độc thân. Hạnh phúc càng viên mãn với ai đã có gia đình.

Tuổi Dậu

Trong hôm nay, nếu tuổi Dậu có hẹn ước điều gì, hay với ai thì đừng quên. Chuyện gì cũng hãy để theo tự nhiên, đừng quá tính toán sẽ không hay. Và nếu trong ngày có gặp trở ngại gì cũng đừng chán nản hay nóng vội. Dù là chuyện gì cũng hãy dùng tình cảm và thiện chí của mình giải quyết, ắt có kết quả tốt.

Tài lộc hôm nay của bạn không tốt, có dấu hiệu hao tài.

Tình duyên không có gì thay đổi. Bạn và đối phương vẫn giữ được sự cân bằng trong tình cảm.

Tuổi Tuất

Trong ngày này, tuổi Tuất hạn chế tiêu xài hay xuất tiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, nếu nhận được lời đề nghị nào, tuổi Tuất cũng đừng đồng ý ngay. Dù là quen biết thân tình cũng đừng để tình cảm chi phối. Chỉ nên xem đó như một dự tính là tốt nhất.

Trong ngày này, tuổi Tuất hạn chế tiêu xài hay xuất tiền. Tài lộc có vẻ khó giữ.

Cũng đừng nên nói nhiều những chuyện không liên quan đến mình, dễ gây thị phi cho tuổi Tuất.

Tuổi Hợi

Vận trình của tuổi Hợi hôm nay khá thoải mái, không có nhiều chuyện bất lợi. Dù vậy, làm gì bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận, đừng vội vàng mà mắc phải rủi ro.

Chuyện tình cảm trong hôm nay cần dứt khoát hơn. Bạn hãy để đối phương thấy bạn có chính kiến dù là trong chuyện gì. Nếu đã chắc chắn về chuyện tương lai, hãy kiên định với quyết định của mình.

Tài lộc hôm nay ở mức trung bình. Tuổi Hợi có thể tiêu xài khi muốn, chỉ cần đừng quá đà mà hao tổn về sau.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.