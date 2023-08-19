Tử vi Chủ nhật 20/8/2023 của 12 con giáp: Dậu – Tuất được Thần Tài để mắt, Sửu – Mùi dễ hao hụt ngân sách

Ngũ hành tương sinh khuyến khích để cho khía cạnh vị tha của bạn được bộc lộ ra ngoài. Thái độ tích cực ấy giúp mối quan hệ của bạn và một nửa của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Ảnh hưởng của Hình hại vô lễ nên cho dù vô tình không để ý nhưng con giáp tuổi Tý đã phạm lỗi với người lớn tuổi thì nên tìm cách xin lỗi một cách chân thành. Với thái độ và lời nói thành thật thì bạn sẽ sớm được người ta bao dung tha thứ thôi mà, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Tý thích nâng cao quan điểm hơn trong các cuộc đối thoại. Đừng quá xem trọng thắng thua trong một cuộc tranh luận, quan trọng là bạn và đối phương trở nên thấu hiểu lẫn nhau.

Thiên Quan khiến cuộc sống của tuổi Sửu cảm giác bị rối tinh lên. Trong khoảng thời gian sắp tới, bạn sẽ phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để cân bằng công việc và cuộc sống?”. Mục tiêu của bạn là giữ mọi thứ ổn định hết mức có thể và để làm được điều đó, bạn nên xây dựng thời gian biểu khoa học và logic hơn. Mộc - Thổ xung khắc chỉ ra rằng cảm xúc của bạn trở nên khá nhạy cảm. Một vài mối quan hệ không mấy suôn sẻ sẽ chi phối bạn. Song đừng quá lo lắng, hãy cố gắng bình tĩnh tránh để cảm xúc lấn át hành động dẫn đến những kết quả ngoài ý muốn.

Tuổi Dần

Khi có Tam Hội ghé thăm có vẻ bạn bè đang cần sự giúp đỡ từ con giáp tuổi Dần. Có thể một buổi cà phê gặp mặt tâm sự cũng giúp các bạn trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Thương Quan nhắc nhở tuổi Dần rằng nếu những thay đổi trong thời gian qua khiến bạn trở nên mắc kẹt với những dòng suy nghĩ ở hiện tại thì đây là thời điểm thích hợp để bạn dành cho mình khoảng không gian riêng để thấu hiểu bản thân và nhận được sự cảm thông từ những người xung quanh.

Bạn đừng quá tiết kiệm đến nỗi không dám chi tiêu gì. Có thể chăm sóc bản thân hơn bằng việc cải thiện ngoại hình và vóc dáng thông qua những mẹo làm đẹp từ những bí quyết hay trên các trang mạng xã hội.

Tuổi Mão

Thực Thần tạo nguồn động lực mạnh mẽ để tuổi Mão thay đổi bản thân. Điều này cũng giúp tạo cảm hứng để bạn vượt qua nhiều giới hạn của bản thân và biết đâu bạn sẽ khám phá ra một thế mạnh khác của riêng mình. Bạn không nên cố chấp hay níu kéo một mối quan hệ nào dù là tình cảm hay bạn bè khi mà đối phương đã có mục tiêu hoặc hướng đi khác. Hãy xem mọi thứ chỉ là cái duyên, trân trọng cơ hội gặp gỡ, nhưng khi hết duyên thì hãy để người ta ra đi.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tam Hội giúp cho khả năng giao tiếp của con giáp tuổi Thìn được cải thiện. Dường như hai bạn đang cảm thấy ổn hơn về nhau và sẵn sàng tương tác. Cơ hội để tăng gắn kết đã đến rồi. Chính Quan ghé thăm cho thấy người tuổi Thìn hài lòng với tốc độ và năng lực của mình, bạn không có ý định so sánh bản thân với bất cứ ai. Mỗi người có một guồng quay công việc riêng và có thể làm những điều mình cho là cần thiết.

Ngũ hành xung khắc khuyên bạn rằng nếu đang cảm thấy cạn kiệt năng lượng thì bạn hãy thư giãn và tự thưởng cho mình một vài thú vui xa xỉ như chăm sóc sắc đẹp hoặc mua sắm.

Tuổi Tỵ

Chính Tài chỉ lối để con giáp tuổi Tỵ khôn ngoan hơn trong việc sử dụng tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn đã biết lên kế hoạch rõ ràng để đảm bảo có được khoản tiết kiệm phù hợp, đảm bảo cho cuộc sống của mình.Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn nhẹ nhàng và dễ thương. Bạn luôn muốn giúp đỡ người khác, không phân biệt thân, sơ, nhưng bạn sẽ không có thời gian đủ cho tất cả họ. Vậy nên bạn cần cân nhắc thật kỹ lưỡng, đừng hứa hẹn rồi thất hứa nhé.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nhân thần ở ngón chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Ngọ

Mão Ngọ Tương Phá nhắc nhở cho tuổi Ngọ hiểu rằng đã đến lúc cần điều chỉnh lại lòng tốt trong việc giúp đỡ người khác. Cho đi và giúp đỡ là tốt, song đây là thời điểm bạn nên để đối phương “tự lực cánh sinh”. Điều này sẽ giúp họ không còn ỷ lại và phụ thuộc quá mức vào bạn. Thiên Tài ghé thăm mang lại tiền bạc và cơ hội gia tăng tài sản cho con giáp tuổi Ngọ. Nhiều người có thể mua thêm nhà, đất trong giai đoạn này bất chấp người ta lo lắng rằng lúc này vẫn là tháng Cô Hồn.

Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy tin vui liên quan sức khỏe của bản mệnh. Bạn trở nên vui tươi, thoải mái hơn khi bệnh cũ đã không còn. Những ai bị bệnh nhẹ như ho, cảm cũng tìm được cách chữa trị phù hợp.

Tuổi Mùi

Thiên Quan báo hiệu cảm nhận tiêu cực mà con giáp tuổi Mùi dành cho ai đó đã không thể cải thiện khi họ tiếp tục gây hại đến bạn. Đừng để những nhận xét tiêu cực của một vài cá nhân ảnh hưởng đến hiệu suất của bạn nhé. Tam Hợp ghé thăm mang lại niềm tin và hy vọng lấp lánh trong ánh mắt của con giáp tuổi Mùi, bạn không thể nào giấu được những hạnh phúc mình đang trải qua. Nhiều người đang lâng lâng trong cảm xúc mới yêu, trong khi đó các cặp đôi cảm nhận được sự gắn kết bền chặt.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh về phương diện tài chính, bạn nên hạn chế mua sắm không đúng mục đích và sắp xếp lại thời gian biểu của mình cho hợp lý. Việc làm mọi thứ không theo kế hoạch khiến bạn luôn cảm thấy hoang mang mệt mỏi, lãng phí tiền bạc lẫn năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn giúp con giáp tuổi Thân biết chỗ nào cần tập trung nhằm hạn chế việc lãng phí nguồn lực. Bạn có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ sai lầm của những người xung quanh. Mộc - Kim xung khắc khuyên bản mệnh hãy bình tĩnh, đừng vì ai đó đối xử tệ với mình mà trở nên hằn học, xấu tính. Hãy cho ai đó thấy sự tử tế của mình và làm bản thân sống tích cực hơn.

Nay bạn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, có thể thấy lúc này nguồn năng lượng của bạn trở nên vô hạn. Đừng bỏ phí bất cứ phút giây ý nghĩa nào để làm cho người khác vui vẻ nhé, nếu không bạn sẽ tiếc lắm đấy.

Tuổi Dậu

Thiên Ấn xuất hiện cho thấy ngày hôm nay là cơ hội tuyệt vời để con giáp tuổi Dậu trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Hãy khám phá thế giới xung quanh bạn, bạn sẽ tìm thấy vô vàn bất ngờ. Ảnh hưởng của Tương Xung cho thấy bản mệnh rất dễ nổi giận khi ai đó không coi trọng năng lực của bạn. Bạn cần nhớ rằng việc bạn thông minh, tài năng hay không thì bạn biết rõ nhất, đâu cần phải ai đó công nhận. Hãy tập trung vào việc rèn giũa cho bản thân trở nên xuất sắc hơn mỗi ngày, chớ để tâm vào những kẻ không đáng.

Mộc - Kim xung khắc cho thấy những cánh cửa trước mắt dường như đang đóng lại. Lý do chủ yếu là do chính bạn đã bỏ đi hết những cơ hội của mình mà thôi, hãy nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn nhé.

Tuổi Tuất

Vì bản chất tuổi Tuất là người sôi nổi, ưa thích sự vui vẻ nên hãy lựa chọn một vài đội nhóm thích hợp để tạo ra thêm nguồn cảm hứng bên trong bạn. Nhờ có Chính Quan mà bạn có thể vận dụng nó trong việc sáng tạo hơn trong công việc ngày hôm nay. Lục Hợp giúp bạn có được người cùng chung tư tưởng, chí hướng, phù hợp để hợp tác, làm ăn trong dài hạn. Tuy nhiên nên nhớ rằng những rào cản trong công việc khá nhiều và cả hai cũng cần thời gian thích nghi thêm nữa nhé.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy có chút rắc rối liên quan tới tiền nong. Đây là vấn đề nhạy cảm, thế nhưng nên khéo léo xử lý, đừng "xù lông nhím" lên khi ai đó đặt câu hỏi cho bạn nhé.

​​​​​​​Tuổi Hợi

Ảnh hưởng không nhỏ của Kiếp Tài lên tâm trạng của tuổi Hợi. Bạn nên chú ý đến hành động và lời nói của mình trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Sự căng thẳng sẽ nhanh chóng leo thang nếu bạn không thể kiềm chế sự nóng giận của mình. Nhờ Tam Hợp đời sống tình cảm của bản mệnh lúc này diễn biến khá sôi nổi. Nhưng trước khi quyết định bước tiếp, bạn nên hiểu rõ trái tim và lý trí mình khao khát điều gì, có như vậy bạn mới thực sự tìm thấy hạnh phúc.

Mộc - Thủy tương sinh mang tới cơ hội gia tăng tài chính cho bản mệnh nhưng may mắn là bạn không quá tham lam. Bạn xem xét, cân nhắc khá kỹ càng và thấy phù hợp với hợp tác, kinh doanh hoặc đầu tư.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!