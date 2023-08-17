Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 14:43

Tử vi dự đoán vào 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, cuộc đời sang trang.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý có một khởi đầu vô cùng suôn sẻ. Họ nắm chắc cơ hội kiếm tiền, trên đường thành công sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ, cuộc sống bình ổn, không có chuyện thua lỗ bất ngờ.

Con giáp tuổi Tý có thể đặt nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình ngày càng suôn sẻ, đường thăng tiến cũng thuận lợi hơn. Họ không những được quý nhân giúp đỡ mà còn có nhiều cơ hội nâng cao tầm nhìn và sự hiểu biết của mình.

Nhờ vậy mà con giáp tuổi Tý này được nhiều hơn mất, kiếm tiền suôn sẻ, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng.

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất đáng tin cậy, hiền lành, có EQ tốt. Họ đối nhân xử thế cẩn thận, tạo dựng được các mối quan hệ tốt. Nhờ đó, con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra cơ hội thành công. Người tuổi Hợi sẽ không còn phải lo lắng về tương lai của mình.

Họ có thể kết nối tất cả các nguồn lực tốt để vận dụng chúng vào những kế hoạch trọng yếu, nâng cao hiệu suất làm việc, đẩy nhanh thành công.

Nhờ đó, con giáp tuổi Hợi có thể kiếm được những khoản tiền như mong muốn một cách suôn sẻ, quản lý cuộc sống của mình tốt hơn, mọi sự đều tiến triển tốt đẹp, không còn lo lắng sa sút, khốn khó nữa.

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 18, 19, 20/8, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất đáng tin cậy và thông minh. Vận trình trong cuộc sống của họ rất nổi bật, sẽ ghi dấu ấn đậm nét.

 Con giáp tuổi Mão có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Họ có thể hiểu rõ điểm mạnh của mình và nắm bắt cơ hội khởi nghiệp để kiếm được ngày càng nhiều hơn.

Họ luôn có ý chí tiến thủ, sự nghiệp phát triển tốt không chỉ trong giai đoạn ngắn mà trong tương lai cũng không thua kém, nhờ đó sẽ tránh xa được nghèo khó. Có thể nói, con giáp tuổi Mão sẽ thu hoạch tốt hơn, làm ăn ngày càng phát đạt, gia đạo yên vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 16, 17, 18/8, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, giàu có lẫy lừng, lộc lá xum xuê, tiền tài nở rộ

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 16, 17, 18/8, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, giàu có lẫy lừng, lộc lá xum xuê, tiền tài nở rộ

Tử vi dự đoán vào 3 ngày liên tiếp 16, 17, 18/8, 3 con giáp được Cát Tinh chiếu mệnh, giàu có lẫy lừng, lộc lá xum xuê, tiền tài nở rộ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 47 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 50 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026