Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (12-13/11): Phật Bà độ trì, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp bước chân ra cửa đón ngay tài lộc, vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 07:51

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (12-13/11) cho thấy, có 3 con giáp vận số được cải thiện, kiếm được nhiều tiền hơn, tình yêu cũng mỉm cười.

Tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (12-13/11) cho thấy, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (12-13/11): Phật Bà độ trì, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp bước chân ra cửa đón ngay tài lộc, vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc 2 ngày cuối tuần này cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp Tý. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Đường tình duyên thuận lợi vô cùng, vận đào hoa nở rộ giúp con giáp này tăng sức hút với người khác phái. Ngoài ra bản mệnh cũng là người duyên ăn nói nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện bằng sự giao tiếp khéo léo và tinh tế của mình.

Tuổi Dần

Hai ngày cuối tuần này (12-13/11) sẽ mang lại cho tuổi Dần sự phát triển không ngừng và nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Cuộc sống sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (12-13/11): Phật Bà độ trì, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp bước chân ra cửa đón ngay tài lộc, vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài nhập cục báo hiệu tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nguồn thu chính ổn định lại có thêm khoản thu phụ mang tới đời sống vật chất đa dạng, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái hơn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần này vô cùng thuận lợi, mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Dù họ lam trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng phát triển khá tốt. Con giáp tuổi Hợi cũng làm hết mình để đạt được mục tiêu, không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của cấp trên cũng như những người yêu mến.

Tử vi chính xác 2 ngày cuối tuần (12-13/11): Phật Bà độ trì, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp bước chân ra cửa đón ngay tài lộc, vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi đón vận may về phương diện tài lộc. Người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán làm ăn phát tài phát lộc, nâng cao nguồn thu nhập vượt ngoài tưởng tượng.  Con giáp tuổi Hợi không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính hay chi tiêu trong 2 ngày cuối tuần nhờ nguồn thu nhập ổn định.

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Con giáp này và nửa kia sớm tìm lại được cảm giác yêu đương như thuở trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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