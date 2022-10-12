Tử vi buổi trưa ngày 13/10: Mở cửa đón Thần Tài, làm tiệc đãi Quý nhân, 3 con giáp vận đỏ ghé thăm, công danh thành đạt

Theo các chuyên gia phong thủy, những con giáp sau nằm trong số những con giáp có may mắn có được sức khỏe tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần trong thời điểm này.

Tuổi Sửu Tử vi dự báo, vận trình của người tuổi Sửu trong một lúc không được mấy suôn sẻ. Mặc dù bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc nhưng thu lại chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, trong thời gian này, vận mệnh của tuổi Sửu có bước thay đổi lớn nhờ được quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet Với tính tình chân thật và vô cùng siêng năng, người tuổi Sửu thường gây ấn tượng đặc biệt với người khác. Đặc biệt, so với những con giáp khác, họ rất tận tâm và nhiệt tình, siêng năng. Đôi khi chính vì điều đó khiến người khác phải tự nhìn nhận lại bản thân và cảm thấy hổ thẹn. Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ không còn phải lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Do có cát tinh bảo trợ, công việc của bạn tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Bạn nhận ra rằng bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những cơ hội để được thưởng nóng, thăng chức hoặc tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet Trong buổi trưa ngày 13/10, quan lộ và tài lộ của con giáp phát tài đều rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt. Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ, nhờ thế mà tình hình tài chính trở nên khá hơn thời gian trước đó. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan. Tuổi Mùi Các bạn cầm tinh con dê có tâm lý rất tốt và lạc quan, họ sẽ tự động viên mình rất nhiều, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, hy vọng năm tới sẽ suôn sẻ. Trong buổi trưa ngày 13/10, con giáp Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát, tiền bạc không thiếu, cuộc sống hạnh phúc, khó khăn gặp phải sẽ không cúi đầu Ảnh minh họa: Internet Trong công việc, Mùi đã nỗ lực cần cù, siêng năng, cho nên vận xui cuối cùng cũng tan biến, tài lộc tăng gấp đôi, có thu hoạch kép trong sự nghiệp và tình duyên. Một số người thường được lãnh đạo coi trọng, ưu ái trong công việc, ở vị trí cao, có cuộc sống hạnh phúc sau này. Thời điểm này, những mối liên hệ tích lũy thuở ban đầu sẽ phát huy, quả là đáng mong đợi, mai sau công thành danh toại, phát tài, phát lộc, gia tăng tài lộc. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-buoi-trua-ngay-13-10-mo-cua-don-than-tai-lam-tiec-dai-quy-nhan-3-con-giap-van-do-ghe-tham-cong-danh-thanh-dat-511060.html