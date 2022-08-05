Tử vi 9 ngày tới (6/8 - 14/8), nhật nguyệt soi sáng báo hiệu điềm lành, 3 con giáp hanh thông sự nghiệp, liên tiếp gặp may, phát tài phát lộc, tiền tài đếm mỏi cả tay

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 18:40

Tử vi 9 ngày tới (6/8 - 14/8), 3 con giáp may mắn liên tiếp gặp may, phát tài phát lộc, muốn gì được nấy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp có lộc ăn uống hoặc được người khác cho tiền. Được Cát Tinh chiếu mệnh, con giáp dễ dàng vượt qua thử thách và chạm đến những thành công vang dội. Vấn đề tài chính của con giáp trong giai đoạn này không phải là vấn đề. Con giáp chi tiêu thả ga, thậm chí chẳng cần nhìn giá.

Vận trình tình yêu rất tốt đẹp, con giáp này cũng trải qua những cảm giác tuyệt vời của tình yêu trong ngày. Hãy tận hưởng cũng như luôn đối xử với đối phương như người ấy đối xử với bạn, sự quan tâm và trân trọng là giúp tình cảm thêm lâu bền.

con giap may man 1
Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới được nhiều may mắn, vận trình hanh thông. Con giáp nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Sự cố gắng, kiên trì thực hiện mục tiêu sẽ giúp bạn sớm đạt được những thành công như mong đợi.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Đào hoa nở rộ mở ra cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho người độc thân. Những người đã lập gia đình có được khoảng thời gian yêu thương nồng nhiệt, cháy bỏng bên người thương.

con giap may man 2
Người tuổi Sửu trong 9 ngày tới được nhiều may mắn, vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới tương đối an ổn. Công việc đang trên đà thuận lợi, nếu con giáp may mắn này có kế hoạch gì quan trọng thì nên tiến hành sớm để đón nhiều tài lộc và phước lành từ ơn trên. Đường tài lộc của con giáp vượng sắc, báo hiệu cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều đang trên đà tăng tiến. Thần Tài gõ cửa, tiền bạc cứ thế đổ vào túi, bản mệnh cần làm tốt việc quản lý tài chính của mình.

Vận trình tình cảm hài hoà tươi sáng. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân. Tuy nhiên, bản mệnh không nên tự gượng ép mình nếu như chính mình không muốn.

con giap may man 3
Người tuổi Hợi trong 9 ngày tới tương đối an ổn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 9 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 15 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng