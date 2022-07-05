Tử vi 9 ngày tới (6/7 - 14/7), Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp hưởng số giàu sang phú quý, trúng số dễ như chơi, nhà lầu xe hơi có đủ, sự nghiệp có bước phát triển tốt, gia đình hạnh phúc ấm no

Theo tử vi 12 con giáp , 9 ngày tới đây con đường hậu vận của Dậu sẽ diễn ra vô cùng đỏ chói. Đặc biệt, nếu con giáp này biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong thời gian này, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Người tuổi Dậu là mẫu người rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất.

Theo tử vi 12 con giáp , 9 ngày tới đây nhờ có Tam Hợp xuất hiện hứa hẹn sẽ mang tới cho người tuổi Thân khoảng thời gian làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đắt, thu về lợi nhuận cao.

Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Các dự án kinh doanh vốn đang gặp bế tắc cũng được hóa giải nhanh chóng khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối, thậm chí còn giúp con giáp này thu về khoảng tiền lớn.

Công việc được Chính Ấn tương trợ nên những người đang ở vị trí lãnh đạo có những quyết định sáng suốt. Còn đối với ai đang là nhân viên đừng nản chí, hãy tiếp tục học tập và cải thiện kỹ năng của mình sẽ sớm nhận được tin vui thăng tiến trong thời gian tới.

Đường tình duyên của người tuổi Thân cũng khá thuận lợi khi vận đào hoa ghé thăm các bạn độc thân, hãy tận dụng tối đa lợi thế của bản thân đi nhé. Đối với những người đã có gia đình, đây là ngày tương tác để chia sẻ những cảm xúc, nỗi niềm mà thời gian qua hai vợ chồng chưa có thời gian trò chuyện với nhau.

Theo tử vi 12 con giáp, 9 ngày tới đây nhờ có Tam Hợp xuất hiện hứa hẹn sẽ mang tới cho người tuổi Thân khoảng thời gian làm việc hiệu quả, vạn sự thuận buồm xuôi gió. Cát khí che chở báo nhiều tin vui về đường tài lộc, nhất là những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ mua may bán đắt, thu về lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết 9 ngày tới, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm.

Thời gian này, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương. Đặc biệt, đây còn là thời điểm mà con giáp này, sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi cuối năm nay trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Tử vi cho biết 9 ngày tới, những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản trong nửa cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm