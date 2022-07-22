Tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7), nhà tiên tri mù mách bảo, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tài chính vượt trội, tiền của dư dôi, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 12:28

Tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7) có nói, 3 con giáp này có "tiếng lành đồn xa", sự nghiệp thành công ngoài dự định, thu nhập tăng cao, số mệnh bay bổng, phúc khí tràn trề, giàu sang như ý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn không thích so đo, tính toán thiệt hơn với người khác nên nhiều khi hay phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi trong vòng 30 ngày tới. Mặc dù vẫn rất "xông xênh" nhưng người tuổi Thìn sẽ được "trời tính hộ" nên luôn gặp được nhiều điều may mắn.

Theo tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7), chỉ cần con giáp tuổi Thìn biết nắm bắt lấy cơ hội phát tài chắc chắn tiền bạc sẽ về như nước trong khoảng thời gian này. Những người tuổi Thân hãy nhớ bình tĩnh, sáng suốt chính là chìa khóa để duy trì vận may tiền bạc cho trong suốt cả tháng này nhé.

Tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7), nhà tiên tri mù mách bảo, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tài chính vượt trội, tiền của dư dôi, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Theo tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7), chỉ cần con giáp tuổi Thìn biết nắm bắt lấy cơ hội phát tài chắc chắn tiền bạc sẽ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con chuột thông minh và hóm hỉnh. Họ là những người có tài năng, có năng lực. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tý cũng giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, đối xử tốt với người khác. Do đó các mối quan hệ của Tý tương đối tốt đẹp.

Tý là người sống chân thành và không bao giờ làm điều gì có hại cho ai. Chính nhờ vậy mà các mối quan hệ bạn bè cũng đem đến cho Tý nhiều điều may mắn. Trong 9 ngày tới (23/7 - 31/7), Tý gặp được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này đầy phúc khí, tiền tài không thiếu, làm gì cũng có lộc. Nếu làm kinh doanh có thể còn giành được hợp đồng lớn mang về tiền tỉ.

Tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7), nhà tiên tri mù mách bảo, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tài chính vượt trội, tiền của dư dôi, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Trong 9 ngày tới (23/7 - 31/7), Tý gặp được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7) cho hay, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7), nhà tiên tri mù mách bảo, 3 con giáp này trúng số độc đắc, tài chính vượt trội, tiền của dư dôi, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Tử vi 9 ngày tới (23/7 - 31/7) cho hay, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 88 ngày tới, Tài Tinh sủng ái, 3 con giáp này tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 88 ngày tới, Tài Tinh sủng ái, 3 con giáp này tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 88 ngày tới, 3 con giáp này được Tài tinh và Phúc Tinh soi chiếu nên làm gì cũng thông thuận, công danh ưu tú hơn người, đánh đâu thắng đó, thu nhập bạc tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 9 ngày tới tử vi ngày 23/7/2022 tử vi ngày 23/7 con giáp may mắn tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình