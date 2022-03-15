Tử vi 8 ngày tới (16/3 - 23/3), tài lộc bạt ngàn, 'đào hoa' vượng sắc, 3 con giáp làm 1 lời 10, vận trình vụt sáng như sao, TIỀN CỦA - TÌNH DUYÊN đều song hành tìm đến

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 00:24

Tử vi 8 ngày tới (16/3 - 23/3), 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng hoa, công danh vượng phát, thuận lợi thu không biết bao nhiêu tiền của.

Tuổi Tuất

8 ngày tới được xem là người có nhiều may mắn đối với người tuổi Tuất. Con giáp có nhiều cơ hội cho tụ tập, gặp gỡ bạn bè. Đây là tiền đề cho những phi vụ làm ăn ngẫu hứng nhưng lại mang đến lợi nhuận vô cùng to lớn. Tuất phất lên như diều gặp gió, có được cuộc sống giàu sang phú quý khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp cũng vô cùng phát triển. Thông qua mai mối, con giáp may mắn gặp được đối tượng hợp tính. Tuất được khuyên nên mở lòng mà nắm chắc cơ hội lần này.

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8 ngày tới được xem là người có nhiều may mắn đối với người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 8 ngày tới cát khí vây quanh, công danh thăng tiến. Con giáp có thể đạt được nhiều bước tiến trong cả chuyện tình cảm lẫn công danh. Những phi vụ làm ăn tưởng chừng thu lỗ sẽ bất ngờ khởi sắc, mang lại cho bản mệnh một khoản tiền không nhỏ. Các cơ hội làm ăn mới cũng lần lượt kéo đến khiến bạn lúc nào cũng bận rộn. Tuy nhiên, con giáp nhất định sẽ không uổng công mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những người độc thân sẽ tìm được nửa kia như ý. Còn nếu đã lập gia đình, hạnh phúc của bạn là hình mẫu lý tưởng cho nhiều người.

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Người tuổi Tỵ trong 8 ngày tới cát khí vây quanh, công danh thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới có được muôn vàn may mắn. Sau thời gian vất vả, con giáp cũng đã có được quả ngọt xứng đáng. Công việc của Hợi giờ đã đi vào quỹ đạo, Hợi không cần làm gì thì tiền tài cũng tự động chảy vào túi. Các mối quan hệ của con giáp cũng ngày càng được mở rộng, Hợi quen biết được nhiều nhân vật lớn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Nhiều khả năng họ chính là quý nhân phù trợ cho công việc của Hợi sau này.

Chuyện tình cảm của Hợi cũng có nhiều thay đổi. Bạn và người ấy không còn xảy ra quá nhiều tranh cãi mà thay vào đó là sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.

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Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới có được muôn vàn may mắn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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