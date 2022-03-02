Tử vi 7 ngày tới (3/3 - 9/3), ngũ hành tương sinh, cầu được ước thấy, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, vận trình vụt sáng hơn sao

Tâm linh - Tử vi 02/03/2022 00:00

Tử vi 7 ngày tới (3/3 - 9/3), 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, công danh tấn tới, đón nhận nhiều hỷ sự từ ơn trên.

Tuổi Thìn 

Trong 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi. Cát thần che chở giúp con giáp vượt qua sóng gió, đạt được nhiều thành công vang dội. Công việc thuận lợi đem lại cho con giáp vô vàn tài lộc. Thìn có cuộc sống viên mãn, xung túc không cần lo nghĩ.

Trong chuyện tình cảm, dù đôi khi vẫn có những tranh cãi nhưng rất nhanh sẽ làm hòa vì cả hai luôn thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau.

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Trong 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Điều này không chỉ giúp bản mệnh phát huy tối đa năng lực của mình mà còn nắm bắt mọi cơ hội thăng tiến tốt. Bạn chủ động và xông xáo hơn trong công việc, nhanh chóng giải quyết rắc rối và chiếm được thiện cảm của cấp trên. Nhờ vận, đường công danh sự nghiệp của con giáp dần tăng tiến.

Dự đoán, con giáp sẽ đón nhận vài điều bất ngờ trong thời gian tới, con giáp không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiến thân, nâng cao tài lộc.

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Điều này không chỉ giúp bản mệnh phát huy tối đa năng lực của mình mà còn nắm bắt mọi cơ hội thăng tiến tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới đón nhận nhiều chuyện vui. Công việc của con giáp có sự chuyển mình đáng kể. Mọi kế hoạch đều đang đi đúng hướng, con giáp chỉ cần thảnh thơi chờ đợi thành công tìm đến.

Ngũ hành tương sinh cũng mang đến nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho bản mệnh. Được người khác mai mối, giới thiệu nên bạn có cơ hội gặp gỡ đối tượng hợp ý, xây dựng mối quan hệ bền chặt trong tương lai.

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Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới đón nhận nhiều chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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