Tử vi 7 ngày tới (3/3 - 9/3), ngũ hành tương sinh, cầu được ước thấy, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn phát đạt, vận trình vụt sáng hơn sao

Tử vi 7 ngày tới (3/3 - 9/3), 3 con giáp may mắn tài lộc hanh thông, công danh tấn tới, đón nhận nhiều hỷ sự từ ơn trên.
- Đúng 50 ngày tới, vượt mặt Thần Tài, 3 con giáp thu vét tiền của, tích lũy vận may, thuận đường danh lợi, ngày càng trở nên giàu sang, phát đạt
- Đúng vào 9h ngày 2/3, Cát tinh ban phúc, thời vận lên hương, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn có thừa, thỏa sức tung hoành ngang, dọc
Tuổi Thìn
Trong 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Thìn diễn ra tương đối thuận lợi. Cát thần che chở giúp con giáp vượt qua sóng gió, đạt được nhiều thành công vang dội. Công việc thuận lợi đem lại cho con giáp vô vàn tài lộc. Thìn có cuộc sống viên mãn, xung túc không cần lo nghĩ.
Trong chuyện tình cảm, dù đôi khi vẫn có những tranh cãi nhưng rất nhanh sẽ làm hòa vì cả hai luôn thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau.
Tuổi Dậu
Điều này không chỉ giúp bản mệnh phát huy tối đa năng lực của mình mà còn nắm bắt mọi cơ hội thăng tiến tốt. Bạn chủ động và xông xáo hơn trong công việc, nhanh chóng giải quyết rắc rối và chiếm được thiện cảm của cấp trên. Nhờ vận, đường công danh sự nghiệp của con giáp dần tăng tiến.
Dự đoán, con giáp sẽ đón nhận vài điều bất ngờ trong thời gian tới, con giáp không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiến thân, nâng cao tài lộc.
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ trong 7 ngày tới đón nhận nhiều chuyện vui. Công việc của con giáp có sự chuyển mình đáng kể. Mọi kế hoạch đều đang đi đúng hướng, con giáp chỉ cần thảnh thơi chờ đợi thành công tìm đến.
Ngũ hành tương sinh cũng mang đến nhiều may mắn trong chuyện tình cảm cho bản mệnh. Được người khác mai mối, giới thiệu nên bạn có cơ hội gặp gỡ đối tượng hợp ý, xây dựng mối quan hệ bền chặt trong tương lai.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.