Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), thời tới cản không kịp, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của lợi lộc chất đầy nhà cửa

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 13:07

3 con giáp vô cùng may mắn, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của chất đống đầy nhà.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp tài năng, giàu sức sáng tạo nhưng cũng khá độc đoán. Đôi lúc, họ tỏ ra bảo thủ, không lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Muốn thành công hơn trong công việc, họ cần khắc phục khuyết điểm này.

Từ 7 ngày tới, con giáp tuổi Dậu có Thần Tài gõ cửa. Vận thế của họ ngày càng hanh thông. Tài lộc của con giáp này tăng lên gấp bội. Người tuổi này làm kinh doanh phát tài phát lộc, doanh thu tăng lên.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt, công thành danh toại. Người tuổi Dậu nên nhớ rằng muốn thành công, họ cần có bản lĩnh vững vàng. Vượt qua khó khăn, thử thách, con giáp này sẽ gặt hái được những thành tựu trong tương lai gần.

Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), thời tới cản không kịp, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của lợi lộc chất đầy nhà cửa - Ảnh 1
Từ 7 ngày tới, con giáp tuổi Dậu có Thần Tài gõ cửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con trâu thường nhân từ, tốt bụng, làm nhiều việc thiện. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp tuổi Sửu sẵn sàng giúp đỡ mà không nề hà chuyện gì. Làm nhiều việc tốt nên con giáp này cũng gặp nhiều điều may mắn.

Trong công việc, họ chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ, chưa bao giờ nghĩ đến việc thoái thác hay trốn tránh trách nhiệm. Đây cũng là bí quyết giúp con giáp tuổi Sửu thành công trong sự nghiệp, tiền tài vật chất dồi dào.

Từ 7 ngày tới, vận trình của con giáp tuổi Sửu sẽ phất cao. Nhiều may mắn gõ cửa nhà con giáp này. Nếu làm công ăn lương, họ được cấp trên trọng dụng, tạo thêm cơ hội để thể hiện tài năng. Trong khi đó, con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh cũng tìm được nhân viên giỏi, cộng sự tâm huyết.

Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), thời tới cản không kịp, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của lợi lộc chất đầy nhà cửa - Ảnh 2
Từ 7 ngày tới, vận trình của con giáp tuổi Sửu sẽ phất cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành, nhiệt tình trong công việc và với mọi người xung quanh. Với năng lực vốn có và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn, tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Tử vi 7 ngày tới cho biết, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Đối với con giáp này, cho dù là trong công việc hay cuộc sống, mọi nỗ lực của họ đều được đền đáp. Sau những khó khăn, thử thách, con giáp này đạt được thành tựu trong công việc, gia đình yên vui, đời sống sung túc. Trong thời gian này trong gia đình tuổi Dần cũng sẽ có nhiều tin vui đưa tới. Đặc biệt với những người còn độc thân dễ có hỷ sự, cuộc sống thêm phần viên mãn.

Tử vi 7 ngày tới (28/8 - 3/9), thời tới cản không kịp, 3 con giáp lộc lá rơi trước ngõ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền của lợi lộc chất đầy nhà cửa - Ảnh 3
Tử vi 7 ngày tới cho biết, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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