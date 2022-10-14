Tử vi 7 ngày tới (15/10 - 21/10), 3 con giáp liên tục gặp vận may, tiền của đầy nhà, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông vượng phát

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 18:05

7 ngày tới (15/10 - 21/10), gặp được nhiều may mắn nên những con giáp này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Thân

Tháng ngày gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải “lên bờ xuống ruộng” với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Với các yếu tố đó, bước vào 7 ngày tới đây dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

Tử vi 7 ngày tới (15/10 - 21/10), 3 con giáp liên tục gặp vận may, tiền của đầy nhà, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông vượng phát - Ảnh 1
Tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

7 ngày tới có đầy tốt lành với người tuổi Tuất, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Đặc biệt, nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tuổi Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc của bản mệnh thời gian này thăng hoa rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Tử vi 7 ngày tới (15/10 - 21/10), 3 con giáp liên tục gặp vận may, tiền của đầy nhà, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông vượng phát - Ảnh 2
Nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tuổi Tuất có điềm báo thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành. Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.

7 ngày tới vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định.

Tử vi 7 ngày tới (15/10 - 21/10), 3 con giáp liên tục gặp vận may, tiền của đầy nhà, ăn nên làm ra, sự nghiệp hanh thông vượng phát - Ảnh 3
Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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