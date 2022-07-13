Tử vi 7 ngày tới (14/7 - 20/7), 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, giàu sang không kể xiết, nhân duyên cực thịnh

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 21:34

Tử vi dự đoán 7 ngày tới, các tuổi Dậu, Thân, Tỵ có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thời gian trước gặp chuyện khó khăn, tài vận bị tắc nghẽn, may mắn thay, trong vòng 7 ngày tới, họ được sao Phúc Tài chiếu rọi, nhờ đó vận may kéo tới, có cơ hội cải biến vận xấu của mình. Trong thời gian này, chỉnh thế vận thế của tuổi Dậu tốt hơn rất nhiều, tài vận đại vượng, nhân duyên cũng rất tốt, có nhiều quý nhân sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ. Tuy vậy, vẫn phải lưu ý tuổi Dậu, trong khoảng thời gian này, sự nghiệp, công việc sẽ gặp phiền phức không ngừng.

Nếu gạt bỏ được sự khó chịu, kiên trì tiến tới, nỗ lực hành động, thể hiện được sở trường của bản thân, qua thời gian này, họ sẽ gặt hái được những thành công nổi trội, tương lai thăng quan tiến chức rất nhanh, tiền tài phú quý kéo tới cuồn cuộn, không thể không giàu.

Tử vi 7 ngày tới (14/7 - 20/7), 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, giàu sang không kể xiết, nhân duyên cực thịnh - Ảnh 1
Người tuổi Dậu thời gian trước gặp chuyện khó khăn, tài vận bị tắc nghẽn, may mắn thay, trong vòng 7 ngày tới, họ được sao Phúc Tài chiếu rọi, nhờ đó vận may kéo tới, có cơ hội cải biến vận xấu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người cực kỳ coi trọng lễ tiết, cũng rất biết hành xử đúng mực, vì vậy thường gây được ấn tượng tốt. Trong 7 ngày tới, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một bộ phận người tuổi Thân sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình. Mặc dù thế, nhắc nhở tuổi Thân, nếu muốn gặp được tình yêu đích thực, chính bản thân tuổi Thân phải cực kỳ nỗ lực, khiến bản thân trở nên ưu tú.

Tử vi 7 ngày tới (14/7 - 20/7), 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, giàu sang không kể xiết, nhân duyên cực thịnh - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh cơ trí, thiên phú dị bẩm, rất có năng lực, làm việc luôn tự thân vận động, tự học hỏi thêm. Hơn thế nữa, họ cũng khéo léo cho đáo, quan hệ giao tiếp với mọi người tốt vô cùng. Nội trong 7 ngày tới, tuổi Tỵ được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng, trợ giúp rất nhiều cho đường tài vận.

Chính vì thế, dù là nghề tay trái hay nghề tay phải đều có bội thu, phú quý tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến. Làm chuyện gì trong thời gian này, tuổi Tỵ cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, thăng chức tăng lương cũng không phải là không thể.

Tử vi 7 ngày tới (14/7 - 20/7), 3 con giáp vi vu mua vàng sắm xe, giàu sang không kể xiết, nhân duyên cực thịnh - Ảnh 3
 Nội trong 7 ngày tới, tuổi Tỵ được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng, trợ giúp rất nhiều cho đường tài vận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 14/6 âm lịch, hoan hỷ đón Thần Phật ghé thăm, lộc lá ào vào nhà, vượng phát 'ĐẾM TIỀN SÁI TAY'

Đúng ngày 14/6 âm lịch, hoan hỷ đón Thần Phật ghé thăm, lộc lá ào vào nhà, vượng phát 'ĐẾM TIỀN SÁI TAY'

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đúng ngày 14/6 âm lịch, những con giáp may mắn sau đây sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi thứ 4 tử vi ngày 13/7 3 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới