Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp tràn trề cơ hội thăng tiến, tài lộc bùng nổ, tiền về như thác đổ, cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 17:07

Tử vi 7 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn trúng số đổi đời, sự nghiệp có bước thăng tiến lớn, cuộc sống tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên cạnh người thân.

Tuổi Hợi

Bước vào năm 2022, người tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh đều đạt được những thành tựu nhất định Những thất bại trong năm ngoái đều được giải quyết ổn thỏa trong giai đoạn này, đại sự dễ thành, chỉ cần thận trọng và biết nắm bắt thời cơ.

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới cho biết cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Hợi thoát khỏi rủi ro và gặp nhiều may mắn trong vận trình phía trước của mình. Cụ thể, trong sự nghiệp quý nhân nâng đỡ họ rất nhiều cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc. Được cấp trên trọng dụng nhiều hơn trong thời gian tới, con giáp này cần nắm giữ cơ hội này và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Vận rủi của tuổi Hợi trong 7 ngày tới cũng sẽ tan biến. Đường tài lộc gặp may mắn với các dự án kinh doanh phát triển và tăng doanh số mạnh mẽ giúp bản về thu về khoản tiền khổng lồ. 

Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp tràn trề cơ hội thăng tiến, tài lộc bùng nổ, tiền về như thác đổ, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới cho biết cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Hợi thoát khỏi rủi ro và gặp nhiều may mắn trong vận trình phía trước của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên. Kể cả khi gặp khó khăn, họ cũng không buông bỏ giữa chừng, con giáp này suy nghĩ tích cực và cố gắng hoàn thành thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất. 

Tử vi dự đoán, thời gian tới đây tuổi Tuất khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của họ đi lên không ngừng. Công việc có nhiều đột phá lớn, nhờ làm việc tốt nên được đề bạt thăng chức, tăng lương. Nói tóm lại, tuổi Tuất sẽ liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Điều này giúp cho thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước. Đặc biệt, bản mệnh còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, cuộc sống từ đó cũng phất lên giàu sang nhanh chóng. 

Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp tràn trề cơ hội thăng tiến, tài lộc bùng nổ, tiền về như thác đổ, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, thời gian tới đây tuổi Tuất khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của họ đi lên không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tuổi Mão là con giáp có nhân duyên tốt, biết cư xử khéo léo nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, không thiếu quý nhân phù trợ.

Con giáp này có ý chí tiến thủ rất cao, cộng thêm thông minh, khả năng làm việc độc lập trong mọi hoàn cảnh nên thường chinh phục được nhiều dấu mốc đỉnh cao trong cuộc sống ngay ở giai đoạn tiền vận.

Đúng 7 ngày tới, cát vận kéo đến, tuổi Mão có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ. Bản mệnh cũng đừng quá lo lắng nếu cơ hội chưa đến với mình, bạn làm việc chăm chỉ bao nhiêu, nỗ lực tới đâu thành công nhất định sẽ tự tìm đến với bạn. 

Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp tràn trề cơ hội thăng tiến, tài lộc bùng nổ, tiền về như thác đổ, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 3
Đúng 7 ngày tới, cát vận kéo đến, tuổi Mão có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (13/8/2022): 3 con giáp hưởng hết LỘC trời, sự nghiệp thành công viên mãn, tiền bạc kéo về 'như vũ bão, vận trình giàu sang, tài lộc ổn định

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (13/8/2022): 3 con giáp hưởng hết LỘC trời, sự nghiệp thành công viên mãn, tiền bạc kéo về 'như vũ bão, vận trình giàu sang, tài lộc ổn định

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (13/8/2022), 3 con giáp may mắn hưởng hết lộc trời, sự nghiệp thành công vang dội, vận trình sáng nước, làm đâu thắng đó.

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