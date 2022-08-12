Trúng số độc đắc vào đúng 10h sáng mai (13/8/2022): 3 con giáp một tay hốt vàng, một tay đón lộc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc bùng nổ, tiền của dồi dào, muốn gì có đấy, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 10:55

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai (13/8/2022), 3 con giáp may mắn một tay hốt vàng, một tay đón lộc, sự nghiệp sắp tới có sự thăng tiến, tiền của dồi dào, tiêu cách mấy cũng không hết, vận trình sắp tới suôn sẻ, tài lộc ổn định.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn tràn đầy tinh thần chiến đấu. con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí, trong tâm trí của mình họ luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, nỗ lực từng ngày để hướng đến cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc bên cạnh người thân của mình. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai (13/8/2022), con giáp này sở hữu nhiều điềm lành, may mắn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Có thêm sự hỗ trợ của Quý nhân nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Sự nghiệp có được công nhận thực lực của cấp trên, sắp tới được trao thêm nhiều nhiệm vụ để chứng tỏ bản thân nếu thể hiện tốt, cơ hội được đề bạt lên vị trí mới là rất cao.

Mặt khác lại có Thần Tài hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, các dự án đầu tư phát triển mạnh mẽ mang về khoản lọi nhuận lớn cho bản mệnh.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai (13/8/2022), con giáp này sở hữu nhiều điềm lành, may mắn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Trong vận trình sự nghiệp của mình, họ luôn nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn.

Tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới, tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn sở hữu nhiều điểm lành khi họ sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuổi Sửu còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp bản thân có được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai, thậm chí một số người còn may mắn trúng số độc đắc trong giai đoạn này. 

Từ giờ cho đến hết năm 2022, tuổi Sửu càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Bản mệnh chỉ cần luôn nỗ lực và làm việc chăm chỉ mọi chuyện rồi đâu vào đó, may mắn không bao giờ ngoảnh mặt với những người có chí cầu tiến cả. 

con giap 2
Tử vi cho biết, trong khoảng thời gian tới, tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn sở hữu nhiều điểm lành khi họ sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, người tuổi Dậu vấp phải rất nhiều khó khăn, thậm chí là gặp họa tiểu nhân trong cuộc sống, công việc, tình cảm và tài vận. Các ý tưởng của con giáp này đều không được tán thành nên khiến họ có chút muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên nhưng vấp ngã này là điều cần thiết trong con đường đi đến thành công của tuổi Dậu. Điều này giúp cho con giáp này có thêm kinh nghiệm để có thể xử lý, giải quyết tốt hơn các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc, do đó tránh được họa tiểu nhân.

Đúng 10h sáng mai (13/8/2022) tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn này với nhiều điểm sáng như được cấp trên khen thưởng, trong dụng, sự nghiệp của tuổi Dậu cũng vì thế mà đi lên như “diều gặp gió”. Tài lộc có chút đi lên khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối. 

con giap 3
Đúng 10h sáng mai (13/8/2022) tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn này với nhiều điểm sáng như được cấp trên khen thưởng, trong dụng, sự nghiệp của tuổi Dậu cũng vì thế mà đi lên như “diều gặp gió” - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 14/8/2022,chim én mang LỘC phương xa, 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, dễ dàng vượt qua thử thách, sự nghiệp bứt phá lên tầm cao mới, phất tay thành đại gia phủ phê nhung lụa

Kể từ ngày 14/8/2022,chim én mang LỘC phương xa, 3 con giáp gặp được quý nhân của đời mình, dễ dàng vượt qua thử thách, sự nghiệp bứt phá lên tầm cao mới, phất tay thành đại gia phủ phê nhung lụa

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 14/8/2022, 3 con giáp may mắn gặp được quý nhân của đời mình, thử thách cam go chỉ cần phẩy tay là vượt qua, tài lộc dồi dào, tài chính phát triển, cuộc sống phất lên giàu sang sớm mai.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi hôm nay tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng