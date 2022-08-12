Tử vi dự đoán 2 ngày tới (13,14/8/2022), 3 con giáp dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, làm 1 hưởng tới 10, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 06:47

Tử vi 2 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn dưới có quý nhân phù trợ, trên có thần tài che chở, bất kể làm gì cũng suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bùng nổ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường giỏi giang, tháo vát. Họ chăm chỉ, tận tâm với công việc. Để đạt được mục tiêu, dù khó khăn, thử thách đến đâu họ cũng không bỏ cuộc, đối với con giáp này mọi việc đều có thể nếu bạn nỗ lực và chăm chỉ hàng ngày. 

Tuổi Dậu thân thiện, hòa đồng, đối xử tốt với mọi người. Cũng bởi vậy mà còn giáp này có vận quý nhân vượng, mỗi lần rơi vào tình cảnh khó khăn luôn có người đứng ra giúp đỡ, thậm chí là còn nâng đỡ về tài chính.

Xem tử vi 12 con giáp, bước vào 2 ngày cuối tuần này con đường hậu vận của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi khi họ nhận phúc lộc đủ đầy. Trong sự nghiệp, đối với những người làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thu về thành quả lớn. Họ có thể sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến mới, tài lộc bùng nổ với các khoản tiền thu về từ các dự án kinh doanh trước đó. 

Tử vi dự đoán 2 ngày tới (13,14/8/2022), 3 con giáp dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, làm 1 hưởng tới 10, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ - Ảnh 1
Xem tử vi 12 con giáp, bước vào 2 ngày cuối tuần này con đường hậu vận của tuổi Dậu diễn ra thuận lợi khi họ nhận phúc lộc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này làm gì cũng biết nghĩ và biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét một cách hợp tình, hợp lý. 

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tỵ có thể tìm được cơ hội thăng hoa, giúp tài lộc đầy nhà, có thể làm giàu cả đời.

Trong 2 ngày tới đây, tuổi Tỵ may mắn gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhờ đó mà có được sự hỗ trợ hết mình trong công việc.Bản mệnh có phúc khí dồi dào, muốn gì được nấy, tình tiền có đủ không thiếu thứ gì. Từ đây, con giáp này sẽ công thành danh toại, không chỉ xây dựng cuộc sống viên mãn bên cạnh người thân và gia đình mà họ còn may mắn tìm được cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn trong tương lai. 

Tử vi dự đoán 2 ngày tới (13,14/8/2022), 3 con giáp dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, làm 1 hưởng tới 10, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ - Ảnh 2
Trong 2 ngày tới đây, tuổi Tỵ may mắn gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhờ đó mà có được sự hỗ trợ hết mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Có lẽ vì vậy mà con giáp này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua một cách đơn giản. 

Tuổi Tuất trong 2 ngày tới hứa hẹn sở hữu vận trình rực sáng khi nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài. Họ tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Tuất gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ, thậm chí một số người còn trúng số với số tiền khủng. 

Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tuất trong thời gian tới diễn ra khá thuận lợi. Cuộc sống gia đình được cải thiện khi tài chính không còn là mối bận tâm nữa. 

Tử vi dự đoán 2 ngày tới (13,14/8/2022), 3 con giáp dưới có Quý Nhân phù trợ, trên có Thần Tài che chở, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, làm 1 hưởng tới 10, vận trình hanh thông, tài lộc suôn sẻ - Ảnh 3
Tuổi Tuất trong 2 ngày tới hứa hẹn sở hữu vận trình rực sáng khi nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay Rằm tháng 7, Thần Đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 99%, 3 con giáp sắp tới vận may sáng chói, tiền chất đầy nhà, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc suôn sẻ

Tử vi hôm nay Rằm tháng 7, Thần Đồng tiên tri khẳng định chắc nịch 99%, 3 con giáp sắp tới vận may sáng chói, tiền chất đầy nhà, sự nghiệp thành công xuất sắc, tài lộc suôn sẻ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày Rằm tháng 7 này, có tới 3 con giáp may mắn sở hữu vận may sáng chói, tiền đồ rộng mở, tài lộc dồi dào, cuộc sống giàu lên trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi con giáp may mắn tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng