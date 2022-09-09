Tử vi 6 ngày tới (10/9 - 15/9), 'mưa tạnh mây tan', 3 con giáp này tài lộc khởi sắc, kiếm tiền về đầy túi, sự nghiệp thăng cấp nhanh chóng, vận trình suôn sẻ vạn sự bình an

Công việc ở thời điểm này tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Cát tinh nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân và có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Chỉ cần tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khả năng lên chức hay tăng lương là vô cùng lớn.

Tử vi dự đoán trong 6 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi có sao Thái Dương hậu thuẫn, con giáp này sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Với những kế hoạch tường tận mà mình đã vạch ra từ trước đó, Thìn sẽ dễ dàng có được những điều mình muốn. Đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Chuyện tình cảm êm đẹp, các cặp đôi càng ngày càng gắn bó thắm thiết với nhau. Mặc dù trước đó có nhiều khúc mắc xảy ra nhưng không khiến cho Thìn tỏ ra nản chí, tình yêu mang tới sức mạnh giúp bản mệnh có thể sẵn sàng nhún nhường một chút đề gìn giữ hạnh phúc.

Về phương diện tài lộc, được cả Thiên Tài và Chính Tài độ mệnh, con giáp này trong 6 ngày tới kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc lại thêm sự trợ giúp đến từ quý nhân nên mặc dù đôi khi thâm hụt một khoản nhưng bù đắp khá nhanh.

Tử vi dự đoán trong 6 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi khi có sao Thái Dương hậu thuẫn, con giáp này sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát thần sẽ mang đến những lợi ích cho cho người tuổi Ngọ trong thời gian tới. Đặc biệt tử vi cho biết 6 ngày tới đây đối với người hành nghề tự do, làm công ăn lương chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian vô cùng thành công vượt trội, thu về thành quả đáng tự hào. Cùng với công việc tiến triển thuận lợi, tài lộc cũng ngày thêm khởi sắc, con giáp này thời gian tới không phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Ngoài ra, Tam Hợp giúp người độc thân mở lòng đón nhận tình cảm người khác giới. Với nhiều cặp đôi, hai bạn sẽ phá vỡ những thói quen thông thường để thử trải nghiệm những hoạt động hẹn hò thú vị cùng nhau. Gia đình êm ấm và người thân có những khoảnh khắc quây quần cùng nhau.

Cát thần sẽ mang đến những lợi ích cho cho người tuổi Ngọ trong thời gian tới. Đặc biệt tử vi cho biết 6 ngày tới đây đối với người hành nghề tự do, làm công ăn lương chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian vô cùng thành công vượt trội, thu về thành quả đáng tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp đúng 6 ngày tới đây cho biết, con đường hậu vận của người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn là xui xẻo, mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển khá khả quan.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân. Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Cụ thể, thời gian này Mão sẽ liên tục được cấp trên thử thách bằng những nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần con giáp này làm tốt việc thăng quan tiến chức sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Trên phương diện tài lộc, Mão có thể tìm được một vài cơ hội đầu tư có lời. Song trước khi lên kế hoạch hoặc đặt mục tiêu cho mình, bạn cần phải biết đánh giá tình hình và khả năng của bản thân một cách chuẩn xác, nếu không dễ đưa ra những kế hoạch thiếu tính thực tế.

Người đã có gia đình có thể nhận được tin vui, giúp tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết. Nhưng trên thực tế, do tác động của Ngũ hành tương khắc, đôi bên vẫn không tránh khỏi va chạm nhỏ.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng nắm bắt được một vài cơ hội để thể hiện bản thân. Với sự thông minh và tính cách hiền hòa, bạn dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!