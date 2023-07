Tử vi 5 ngày tới (5/8 - 9/8), vận trình rực ánh hào quang, 3 con giáp may mắn liên miên, phúc khí dư dả, tài lộc thăng hoa, chuyện mua nhà, tậu xe không còn xa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 5 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Công việc của con giáp may mắn có biến đổi và mọi chuyện dần tốt đẹp hơn so với năm trước. Bản mệnh luôn được phúc khí bao quanh, vận may luôn đong đầy nên có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình. Cuộc sống hậu vận của bạn khá suôn sẻ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

Chuyện tình cảm có sự thay đổi lớn. Con giáp và nửa kia tài hợp sau nhiều hiểu lầm, xa cách. Người độc thân luôn có thể đón nhận duyên lành, gặp được đối tượng hợp ý.