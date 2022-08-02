Tử vi 5 ngày tới (3/8 - 7/8), thần phật chiếu cố, cát lộc dư dả, 3 con giáp quét sạch vận xui, nghênh đón hỷ sự, phú quý đầy nhà, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 16:01

Tử vi 5 ngày tới (3/8 - 7/8), 3 con giáp may mắn nghênh đón hỷ sự, phú quý đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, người tuổi Dần vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Con giáp này thường nhanh chóng bắt tay vào công việc khi đã hạ quyết tâm. Tài lộc của con giáp cũng trở nên thuận lợi. Bản mệnh có thu nhập ổn định và ngày càng tăng cao nên có thể thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ. 

Mối quan hệ giữa hai vợ chồng bản mệnh phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, hiếm khi nào bất hòa, những ngày xuân mới càng là lúc tình cảm của hai người thêm gắn kết.

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Trong 5 ngày tới, người tuổi Dần vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới đón nhận tin vui bất ngờ. Có cát tinh trợ mệnh, con giáp không phải lo lắng quá nhiều về công việc. Mặc dù vẫn gặp chút ít khó khăn nhưng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, con giáp này biết được điều mình muốn là gì nên không ngại tiến về phía trước. Bạn tìm thấy những cơ hội tốt để thể hiện năng lực, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Nếu biết cố gắng, con giáp có thể chạm đến những thành công vang dội.

Về phương diện tình cảm có được may mắn với người độc thân bởi dễ bắt gặp được định mệnh của đời mình. Con giáp sẽ cần chủ động hơn nếu như muốn có được hạnh phúc này. Đối với người đã yên bề gia thất, con giáp này cảm thấy tin tưởng về sự trường tồn của tình yêu đôi lứa. 

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày tới đón nhận tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp may mắn đón nhận nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Bạn phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Tài lộc hưng vượng, con giáp mặc sức chi tiêu, không cân lo nghĩ.

Về phương diện sức khỏe, con giáp cũng cần chú ý ăn ngủ điều độ hơn. Ngoài ra, hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng.

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Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mamg tính tham khảo.

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