Tử vi 7 ngày tới (3/8 - 9/8), xua đuổi xui xẻo, cát khí đầy nhà, 3 con giáp đón nhận điềm lành, hanh thông sự nghiệp, may mắn liên miên, tiền tại, của cải đếm mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 12:28

Tử vi 7 ngày tới (3/8 - 9/8), 3 con giáp may mắn đón nhận điềm lành, hanh thông sự nghiệp, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Thìn

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có thể đạt được những bước tiến quan trọng. Con giáp này có người giúp đỡ, mang tới cơ hội hiếm có nên bộc lộ được tài năng tiềm ẩn của bản thân. Ngoài ra, con giáp còn được cát tinh trợ giúp nên đường tài lộc vượng phát không ngờ. Nhìn chung, cận trình sắp tới của con giáp không có gì đáng ngại.

Chuyện tình cảm êm xui. Con giáp nếu còn độc thân có thể tìm được đối thượng như ý. Người đã lập gia đình có được hạnh phúc vô cùng viên mãn.

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Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn có thể đạt được những bước tiến quan trọng. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới đón nhận nhiều may mắn trong công việc. Con giáp may mắn còn được rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh ủng hộ hết mình cho những kế hoạch trong tương lai. Người kinh doanh phát tài phát lộc, mọi việc đều thuận lợi, tiền bạc thu về tay không ít giúp lợi nhuận tăng thêm gấp nhiều lần. Người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài bằng nghề tay trái hoặc làm thêm.

Chuyện gia đạo êm ấm. Con giáp và nửa kia luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Tình cảm lâu dài là chìa khóa giúp cả hai hiểu và yêu thương nhau hơn.

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Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới đón nhận nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới  đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Tài tinh tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp thêm phần rực rỡ. Con giáp có thể phát huy được khả năng tương tác, giao tiếp của mình. Nhờ đó mà những cuộc đàm phán sẽ có cơ hội thành công cao hơn, từ đó bạn cũng được nâng cấp trong môi trường làm việc tập thể.

Trong thời gian này, muốn chuyện tình cảm êm đẹp, bản mệnh nên học cách bao dung cho người ấy hơn. Mọi chuyện đều có thể giải quyết khi cả hai chịu nhường nhịn và thông cảm cho đối phương.

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Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới  đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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