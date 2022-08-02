Trước lễ Vu Lan, cát lộc dư dả, 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, hóa nguy thành an, chạm đến vinh quang trong sự nghiệp, tiền tài, của cải tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 10:27

Trước lễ Vu Lan, cát lộc dư dả, 3 con giáp may mắn có quý nhân phù trợ, chạm đến vinh quang, làm ăn khấm khá.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trước ngày lễ Vu Lan vận trình thăng tiến, cát lộc dồi dào. Chính Ấn nâng đỡ cộng thêm tài năng vốn có, con giáp đưa ra một quyết định đúng đắn trong công việc, mang về lợi nhuận không ngờ. Bản mệnh không gặp khó khăn trong việc đối diện với vấn đề và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Con giáp còn có thể trúng lớn ở các trò chơi may rủi, hay được biến tặng những vật phẩm giá trị.

Gia đạo an ổn. Bản có hiếu với bậc sinh thành, yêu tương gia đình, dòng họ. Người thân chính là độn lực giúp con giáp cố gắng từng ngày.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trước ngày lễ Vu Lan vận trình thăng tiến, cát lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trước ngày lễ Vu Lan, người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi, cát lộc hanh thông. Nguồn thu nhập trong thời gian này của con giáp khá ổn định. Vận trình tài lộc vẫn đang trên đà tăng tiến, bản mệnh thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ. Ngoài ra, nếu may mắn, con giáp còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Người này sẽ giúp bạn hóa nguy thành an, chạm đến vinh quang trong sự nghiệp.

Chuyện gia đạo êm ả. Bạn thầm cảm ơn nửa kia rất nhiều vì đã luôn bên cạnh mình trong những thời điểm khó khăn và mệt mỏi. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm phần bền vững vì sự sẻ chia và quan tâm như vậy.

con giap may man 2
Trước ngày lễ Vu Lan, người tuổi Hợi làm ăn thuận lợi, cát lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong những ngày trước lễ Vu Lan vận trình hanh thông, suôn sẻ. Con giáp may mắn có cơ hội rất tốt để chứng minh năng lực của mình. Bản mệnh biết mình ở vị trí nào, không hề khoe mẽ những thành tích đạt được mà chỉ lặng lẽ làm việc hết lòng hết sức. Mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng, bản mệnh chạm đến đỉnh cao vinh quang, tiền tài thu về không ngớt.

Gia đạo bình an. Hiểm làm, cải qua đi, các thành viên trong gia đình càng yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con giáp.

con giap may man 3
Người tuổi Tuất trong những ngày trước lễ Vu Lan vận trình hanh thông, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu có tử vi lễ vu lan

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 48 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng