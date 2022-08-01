Tử vi 8 ngày tới (2/8 - 9/8), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp có số giàu sang, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà, công danh rực sáng, đón nhận nhiều tin vui, phúc khí

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 21:50

Tử vi 8 ngày tới (2/8 - 9/8), 3 con giáp may mắn có số giàu sang, tiền vàng dư dả, công danh rực sáng, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp khiến người khác không khỏi trầm trồ. Bạn may mắn có được công việc như ý cùng những người đồng nghiệp tốt. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cấp trên coi trọng người tài cũng giúp bạn có thêm nhiều cơ hội để phát triển hơn trong sự nghiệp.

Đường tài lộc của con giáp cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Bên cạnh công việc chính, những nguồn thu từ nghề phụ tuy không nhiều nhưng ngày một tăng thêm khiến cho cuộc sống của bạn dần đủ đầy hơn. Nhờ vậy, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu trong thời gian tới.

con giap may man 1
Người tuổi Mùi trong 8 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 8 ngày tới vận trình công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn. Con giáp may mắn đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình những món đồ giá trị như phần thưởng sau những cố gắng không ngừng nghỉ trước kia.

Con giáp tìm được niềm vui bên bạn bè, người thân. Nhờ đó dù bị muộn phiền gì cũng được giải tỏa. Con giáp cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn.

con giap may man 2
Người tuổi Dậu trong 8 ngày tới vận trình công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất diễn ra thuận lợi trong 8 ngày tới. Quý nhân giúp đỡ tận tình nên người tuổi này không cần tốn nhiều công sức để thực hiện các dự định của mình. Ngoài ra, tính cách hòa đồng và gần gũi còn mang tới cho bản mệnh nhiều mối xã giao tốt đẹp.

Vận trình tình cảm tươi sáng, người độc thân khá nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Tình cảm vợ chồng cũng trở nên bền chặt hơn trông thấy vì đã tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc.

con giap may man 3
Công việc của người tuổi Tuất diễn ra thuận lợi trong 8 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 8 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới 3 con giáp giàu sang tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 2 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng