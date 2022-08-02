Tử vi 10 ngày tới (3/8 - 12/8), Thần Tài đến nhà, 3 con giáp gom sạch vận may, cát khí dư dả, sự nghiệp lên hương, thỏa chí làm giàu, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 10:52

Tử vi 10 ngày tới (3/8 - 12/8), 3 con giáp may mắn cát khí dư dả, sự nghiệp lên hương, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới tiền tài ồ ạt đổ về như thác lũ. Con giáp yêu thích công việc hiện tại và luôn phấn đấu hết mình cho nó. Trời không phụ lòng người, bản mệnh công danh phát đạt, làm một lời mười. Nếu đang có ý định đầu tư sang một lĩnh vực khác, con giáp có thể tiến hành ngay bởi có thể sẽ có được một khởi đầu thuận lợi.

Con giáp nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Có thể sẽ có xích mích giữa các thành viên trong dòng họ. Con giáp nên nhanh chóng giải quyết để tránh những hiểu lầm sâu hơn.

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Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới tiền tài ồ ạt đổ về như thác lũ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 10 ngày tới làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Con giáp may mắn cảm thấy tràn trề sức lực và hào hứng hơn hẳn ngày thường khi bắt tay vào mọi việc. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh. Đường tài lộc thăng hoa. Cấp trên đang cân nhắc việc tăng lương thưởng cho con giáp này nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc.

Đường tình duyên chẳng thiếu chuyện vui. Người độc thân tìm được người xứng đôi vừa lứa, đôi bên cũng thuận tình tìm hiểu sâu hơn. Các cặp đôi đang dần tính tới chuyện xa hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình.

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Người tuổi Tý trong 10 ngày tới làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới sẽ có những bước thăng tiến đáng kể. Bản mệnh nếu là người làm công ăn lương sẽ được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Bản mệnh nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình, mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Người  kinh doanh, buôn bán có thể ký được nhiều hợp đồng lớn, tiền bạc thu về nhiều không kể hết.

Sức khỏe dồi dào cho bản mệnh để chống lại bệnh tật. Điều quan trọng là con giáp cần duy trì chế độ luyện tập, nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể luôn khỏe mạnh.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới sẽ có những bước thăng tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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