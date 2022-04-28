Tử vi 5 ngày tới (29/4-4/5), Thần Tài 'điểm danh ban lộc', những con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 11:58

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Sự nghiệp và tình duyên của con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió trong 5 ngày nữa. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp, nếu có ai đó tạo điều kiện cho bạn đầu tư thì không nên từ chối, phải nắm bắt ngay thì mới có thể đổi đời trong chớp mắt, tình tiền viên mãn lúc nào không hay, giàu có khiến ai cũng ghen tị.

Bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

 

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Người tuổi Dần sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại có trái tim ấm áp, luôn nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Vì chính sự nhiệt tình với bạn bè mà người tuổi Ngọ sẽ đón nhận cơ hội thăng tiến trong công việc. Những người được sao Thái Âm chiếu mệnh thì được lợi lộc về tài vận, càng làm việc càng tăng thêm thu nhập khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ai đang cảm thấy khó khăn thì thời gian tới sẽ được quý nhân phù trợ, mọi thử thách đều vượt qua. 

Phương diện tình cảm của bạn cũng sinh động vô cùng. Nhân duyên vượng mang tới cho tuổi Ngọ không ít cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đối tượng có địa vị xã hội cao, giàu có về kinh tế. Điều quan trọng là bạn cần mở rộng trái tim đón nhận tình cảm ấy.

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Vì chính sự nhiệt tình với bạn bè mà người tuổi Ngọ sẽ đón nhận cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách khá ổn định, hào phóng. Tuy nhiên, trong đời bạn thường phải tự mình tạo dựng nên cơ đồ, khó có thể nhờ vả vào người thân quen hay gia đình. Đồng thời, vận may của bạn đang dần được cải thiện, cụ thể vào 5 ngày tới. Bạn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, làm giàu trong 5 ngày tới. Sau đó, quý nhân sẽ xuất hiện giúp bạn phát triển được sự nghiệp, cơ đồ của mình.

Vận trình khởi sắc, nhất là nhân duyên tốt đẹp, tạo cho bản mệnh không ít cơ hội tỏa sáng ở cả phương diện tình cảm cũng như công việc, hứa hẹn sẽ tìm được tình yêu đích thực. Tình yêu lứa đôi có nhiều dịp nở hoa kết trái. 

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Người tuổi Mùi ẽ tìm được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, làm giàu - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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