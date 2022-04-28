Tử vi 5 ngày tới (1/5-5/5), Thần Tài ngự trên két, những con giáp sau đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, tình cảm nở rộ

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 04:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, tình cảm nở rộ trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Vận khí của con giáp may mắn này ngày càng vượng phát trong 5 ngày tới. May mắn cộng với thực lực bản thân đã có, tài lộc đến tận cửa nhà, cuộc sống thăng hoa, không phải lo lắng về tiền bạc. Bạn cũng sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để bạn tìm được hướng đi mới vào thời gian tới. 

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình hài hòa, vợ chồng yêu thương trân trọng nhau, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người độc thân vượng vận đào hoa, nhân duyên tốt đẹp, mở rộng mạng lưới quan hệ xã giao, đi tới đâu cũng có người để ý và mong muốn kết thân. Nhìn chung, vận trình tình cảm của bạn lý tưởng vô cùng.

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Người tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện để bạn tìm được hướng đi mới vào thời gian tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ gặp nhiều thuận lợi, không chỉ được quý nhân chiếu cố mà mọi thứ xung quanh cũng đều suôn sẻ trong 5 ngày nữa. Đặc biệt, bạn cũng sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cơ hội trong tầm tay, chỉ cần nắm bắt và phát huy, mọi thứ thăng hoa viên mãn đến không ngờ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh thăng hoa không ngừng. Đây là cơ hội tốt để người độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý cho mình, chấm dứt chuỗi ngày một mình lẻ bóng.  Trong khoảng thời gian an yên, tình cảm vợ chồng hòa hợp, có tin vui về con cái.

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Người tuổi Mão không chỉ được quý nhân chiếu cố mà mọi thứ xung quanh cũng đều suôn sẻ - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn trong công việc trong thời gian tới. Không chỉ được đồng nghiệp trợ giúp mà còn được cấp trên trọng dụng, tín nhiệm, sớm có cơ hội thăng tiến. Đường tài lộc của bạn cũng ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Bạn sớm gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp.

Bạn sẽ có sức hút mạnh mẽ hơn đối với người khác phái, điều này cũng là do sau khi vận may về tình yêu và mối quan hệ của bạn được cải thiện. Ham muốn tình yêu và các mối quan hệ cũng sẽ giúp bạn chủ động hơn trước những người khác phái, vì vậy bạn sẽ dễ dàng nhận được sự quan tâm và ưu ái của người khác giới.

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Người tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn trong công việc trong thời gian tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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