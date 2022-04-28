Từ ngày 30/4 đến ngày 6/5, vận may đến trước hiên nhà, những con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài bát ngát

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 08:33

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hóa rồng", ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài bát ngát trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là có những cơ hội tốt chỉ đến một lần trong đời trong 7 ngày nữa. Đặc biệt, những người được sao Thái Âm chiếu mệnh thì được lợi lộc về tài vận, càng làm việc càng tăng thêm thu nhập khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ai đang cảm thấy khó khăn thì thời gian tới sẽ được quý nhân phù trợ, mọi thử thách đều vượt qua. 

Bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

 

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Người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là có những cơ hội tốt chỉ đến một lần trong đời trong 7 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thu hút được nhiều tài vận, đặc biệt là trong 7 ngày nữa thì cuộc sống khởi sắc toàn diện, từ sự nghiệp, chuyện tình cảm hay những cơ hội làm giàu đều đến bên bạn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu tìm được cơ hội đầu tư thì không nên bỏ qua, phải nắm bắt bằng mọi giá, có như thế thì mới mong làm giàu. 

Vận trình khởi sắc, nhất là nhân duyên tốt đẹp, tạo cho bản mệnh không ít cơ hội tỏa sáng ở cả phương diện tình cảm cũng như công việc, hứa hẹn sẽ tìm được tình yêu đích thực. Tình yêu lứa đôi có nhiều dịp nở hoa kết trái. 

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Người tuổi Ngọ sẽ thu hút được nhiều tài vận - Ảnh: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi trong 7 ngày nữa. Công việc của bạn dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Ngoài ra, bạn cũng được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt gái được nhiều chiến tích về công danh lẫn thu nhập. 

Con giáp này sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên người tuổi Dậu sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu mến.

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Người tuổi Dậu sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi trong 7 ngày nữa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 9 ngày tới (30/4-8/5), Thần Tài trải chiếu lộc, những con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái, duyên tình thăng hoa

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đón tiền bạc "ào ào như thác đổ", giàu có trong nháy mắt, duyên tình thăng hoa trong 9 ngày tới.

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