Từ ngày 30/4 đến ngày 6/5, vận may đến trước hiên nhà, những con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài bát ngát

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hóa rồng", ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài bát ngát trong 7 ngày tới.
- Trước ngày 30/4, Thần Phật bao bọc, những con giáp sau trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài vận bùng nổ, tiêu xài phủ phê, giàu có hết phần thiên hạ
- Tử vi 7 ngày tới (30/4-6/5), Thần Tài phát lộc mọi nhà, những con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo
Tuổi Sửu
Con giáp may mắn này sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là có những cơ hội tốt chỉ đến một lần trong đời trong 7 ngày nữa. Đặc biệt, những người được sao Thái Âm chiếu mệnh thì được lợi lộc về tài vận, càng làm việc càng tăng thêm thu nhập khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ai đang cảm thấy khó khăn thì thời gian tới sẽ được quý nhân phù trợ, mọi thử thách đều vượt qua.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ sẽ thu hút được nhiều tài vận, đặc biệt là trong 7 ngày nữa thì cuộc sống khởi sắc toàn diện, từ sự nghiệp, chuyện tình cảm hay những cơ hội làm giàu đều đến bên bạn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu tìm được cơ hội đầu tư thì không nên bỏ qua, phải nắm bắt bằng mọi giá, có như thế thì mới mong làm giàu.
Vận trình khởi sắc, nhất là nhân duyên tốt đẹp, tạo cho bản mệnh không ít cơ hội tỏa sáng ở cả phương diện tình cảm cũng như công việc, hứa hẹn sẽ tìm được tình yêu đích thực. Tình yêu lứa đôi có nhiều dịp nở hoa kết trái.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi trong 7 ngày nữa. Công việc của bạn dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Ngoài ra, bạn cũng được trao cơ hội nếu thể hiện và phát huy thế mạnh của bản thân và gặt gái được nhiều chiến tích về công danh lẫn thu nhập.
Con giáp này sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên người tuổi Dậu sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu mến.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.