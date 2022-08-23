Tử vi 5 ngày tới (24/8 - 28/8), top 3 con giáp "uống no lộc trời", trúng số tiền tỷ, muốn gì cũng có, làm gì cũng thông, tương lai suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 11:43

3 con giáp này có vận trình đỏ rực trong 5 ngày tới khiến nhiều người ganh tỵ.

Tuổi Mão

Trời sinh người tuổi Mão sống hiền lành, tình cảm, biết chia sẻ nên luôn gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Tử vi học nói rằng 5 ngày tới, cuộc sống của tuổi Mão sẽ thăng hoa rực rỡ. Đặc biệt, con giáp này tài vận cực vượng, đã đỏ càng đỏ hơn. Tử vi chỉ ra rằng 5 ngày tới cũng là lúc mà Thiên Tài cát thần xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho tuổi Mão. Hứa hẹn thời gian tới sự nghiệp còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa.

Trong 5 ngày này, người làm ăn kinh doanh sẽ gặp được thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp. Do đó, tuổi Mão cần phát huy mọi thế mạnh để nắm chắc thành công trong tay. Nhìn chung, đối với tuổi Mão đây sẽ là thời gian đáng mong chờ với nhiều điều tốt đẹp.

Tử vi 5 ngày tới (24/8 - 28/8), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số tiền tỷ, muốn gì cũng có, làm gì cũng thông, tương lai suôn sẻ - Ảnh 1
Tử vi học nói rằng 5 ngày tới, cuộc sống của tuổi Mão sẽ thăng hoa rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

5 ngày tới, mơ ước của người tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Tử vi 5 ngày tới (24/8 - 28/8), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số tiền tỷ, muốn gì cũng có, làm gì cũng thông, tương lai suôn sẻ - Ảnh 2
5 ngày tới, mơ ước của người tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp vốn người thông minh, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Họ rất quyết đoán, nhanh chóng trong việc đưa ra quyết định của mình nhưng không xảo quyệt. 5 ngày tới là khoảng thời gian khá tốt với con giáp này khi vận may được cải thiện đáng kể, những chú Rồng được ban phúc trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Theo tử vi, tiếp tục được cát tinh chiếu mệnh, 5 ngày tới sẽ là khoảng thời gian người tuổi Thìn vận trình hanh thông thuận lợi, được sự giúp đỡ của quý nhân, vận may chỉ có tăng chứ không có giảm, đặc biệt là về tài lộc.

Cụ thể, những chú Rồng sẽ nhận được sự giúp đỡ quý báu của quý nhân. Đó có thể là sự giúp đỡ trực tiếp đem đến cơ hội hay đưa ra những lời khuyên, sự động viên để giúp tuổi Thìn vững vàng tiến lên phía trước. Tài lộc vượng phát, cơ hội tốt đến tay, người biết tận dụng thời cơ sẽ là người có thể phát tài.

Tử vi 5 ngày tới (24/8 - 28/8), top 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số tiền tỷ, muốn gì cũng có, làm gì cũng thông, tương lai suôn sẻ - Ảnh 3
5 ngày tới sẽ là khoảng thời gian người tuổi Thìn vận trình hanh thông thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 2 ngày tiếp theo (23/8 -24/8), top 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, số đỏ ngút trời, tiền tỷ trao tay, không lo thiếu thốn

Đúng 2 ngày tiếp theo (23/8 -24/8), top 3 con giáp đứng đầu bảng vàng, số đỏ ngút trời, tiền tỷ trao tay, không lo thiếu thốn

Chính 3 con giáp này không những may mắn trong cuộc sống mà công việc cũng thăng hoa bất ngờ.

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