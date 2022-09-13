Tử vi 5 ngày tới (14/9 - 18/9), 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 13:27

Trời Phật ban ơn, 3 con giáp dưới đây tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dả, không còn lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn, rất nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền, đầu tư và sẽ không bỏ lỡ bất cứ thời cơ phát tài nào. Giai đoạn này, do có cát tinh nhập mệnh, hưởng lộc trời ban mà con giáp này liên tiếp đón nhận tin vui và những điều may mắn. 

Theo tử vi, 5 ngày tới báo hiệu vận trình của người tuổi Thìn lên cao phơi phới. Người tuổi Thìn được Thần Tài che chở nên đường tài lộc khá vượng phát. Có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, có thể tài vận ngày một tăng chưa đủ mà cuộc sống tinh thần cũng thăng hoa viên mãn.

Con giáp tuổi Thìn nhận phúc lộc đủ đầy. Người tuổi này làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thu về thành quả. Họ có thể sẽ nhận được những công việc, cơ hội làm ăn mới. Điều quan trọng là người tuổi Thìn cần chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình. Con giáp này có lộc lá đầy tay, đạt thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Tử vi 5 ngày tới (14/9 - 18/9), 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội - Ảnh 1
Theo tử vi, 5 ngày tới báo hiệu vận trình của người tuổi Thìn lên cao phơi phới, được Thần Tài che chở nên đường tài lộc khá vượng phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, tuy có bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất nhiệt tình với bạn bè, người thân. Khoảng thời gian này, vận thế của con giáp tuổi Hợi không ngừng biến đổi theo chiều hướng tích cực, kar quan nên cuộc sống trở nên thuận lợi, suôn sẻ. 

Theo tử vi, 5 ngày tới, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều quý nhân, nhận sự giúp đỡ của con giáp này để sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Thần Tài chiếu giúp người tuổi Hợi gặt hái nhiều thành công khi tự khởi nghiệp. Con đường có gian nan nhưng càng đi càng thấy nhiều lợi lộc.

Tài vận trong thời gian này của người tuổi Hợi hanh thông khởi sắc nhất trong số 12 con giáp. Người tuổi Hợi làm gì, đầu tư gì cũng thu về khoản thu nhập, lợi nhuận kếch xù. Con giáp được dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc nhiều vô kể. Hợi sẽ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền hoặc được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến rộng mở.

Tử vi 5 ngày tới (14/9 - 18/9), 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội - Ảnh 2
Con giáp được dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc nhiều vô kể, Hợi sẽ nhận được thêm cơ hội kiếm tiền hoặc được quý nhân giúp đỡ nên đường thăng tiến rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ do được cát tinh “Thiên Tài’, “Ngũ Khúc” xuất hiện trong cung mệnh nên sẽ cải thiện được tình hình tài chính trước đây. Với nguồn vận khí dồi dào, người tuổi Ngọ sẽ dần tích lũy cho bản thân số tiền không nhỏ trong tài khoản, giúp con giáp này không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền cho đến hết năm. 

5 ngày tới, những người tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi. Con giáp này vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công. Con giáp tuổi Ngọ có cơ hội được thăng tiến trong công việc. Tài lộc liên tục chảy vào túi, thời vận chuyển biến tích cực bất ngờ.

Người tuổi Ngọ có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Con giáp này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.vận trình hanh thông, thuận lợi hết phần người khác. Chỉ cần Ngọ năng nổ làm việc, tích tiểu thành đại thì trước sau cũng có thể giàu lên nhanh chóng.

Tử vi 5 ngày tới (14/9 - 18/9), 3 con giáp may mắn đón nhận tin vui từ ơn trên, đã giàu nay càng giàu hơn, tha hồ hốt vàng hốt bạc, đạt được thành công vang dội - Ảnh 3
5 ngày tới, những người tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, con giáp này vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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