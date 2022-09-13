Tử vi 12 ngày cuối tháng 8 âm lịch (19/8 - 30/8), thần đồng tiên tri khẳng định 99%,3 con giáp thu gọn tài lộc thiên hạ, giàu sang ập đến, tiền bạc dữ dội, may túi 3 gang mà đựng, vạn sự như ý không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 09:12

3 con giáp đạp trúng hũ vàng, quơ tay là hốt bạc, bỗng chốc có tiền tỷ trong tay, của cải đầy nhà.

Tuổi Dần

Dần là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. 12 ngày cuối tháng 8 âm, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Dần sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Tử vi dự báo, vận may sẽ nhắm đến tuổi Dần. Trong công việc, người cầm tinh con Hổ sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Dần có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực.

Mọi thứ trong thời gian này diễn ra tốt đẹp, sự nghiệp của tuổi Dần thăng hoa nhanh chóng, thu nhập tăng vọt, được quý nhân giúp đỡ, làm việc gì cũng dễ thành công, gặp nhiều may mắn, xung quanh có nhiều chuyện vui, cuộc sống an vui hạnh phúc.

Tử vi 12 ngày cuối tháng 8 âm lịch (19/8 - 30/8), thần đồng tiên tri khẳng định 99%,3 con giáp thu gọn tài lộc thiên hạ, giàu sang ập đến, tiền bạc dữ dội, may túi 3 gang mà đựng, vạn sự như ý không ai sánh bằng - Ảnh 1
12 ngày cuối tháng 8 âm, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Dần sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Tuất được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng 12 ngày cuối tháng 8 âm Tuất sẽ thăng tiến ầm ầm.

Tử vi cho hay, trong tương lai gần, tuổi Tuất tài lộc vượng phát, liên tiếp gặp may mắn. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong việc làm ăn kinh doanh. Cũng vì sự tốt bụng của bản thân mà Tuất sẽ gặp nhiều phước lành, gặt hái thành công hơn mong đợi.

Vận trình công danh của tuổi Tuất cực vượng. Đường tài lộc của con giáp hanh thông, suôn sẻ. Thời gian này, tài sản bùng nổ, tuổi Tuất sẽ tìm kiếm được cơ hội của mình và bứt phá trong việc làm giàu, dòng tiền chảy về túi ầm ầm như thác nước, hứa hẹn thu được nhiều thành công. 

Tử vi 12 ngày cuối tháng 8 âm lịch (19/8 - 30/8), thần đồng tiên tri khẳng định 99%,3 con giáp thu gọn tài lộc thiên hạ, giàu sang ập đến, tiền bạc dữ dội, may túi 3 gang mà đựng, vạn sự như ý không ai sánh bằng - Ảnh 2
Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Tuất được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Mão lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Sách tử vi 12 ngày cuối tháng 8 âm có nói, Mão sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc, có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Tuổi Mão được dự báo là một trong những con giáp may mắn nhất. Họ làm gì cũng có tài có lộc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhìn chung, tuổi Mão sẽ nắm trong tay số tiền lớn, có thể mua bán nhiều thứ mình thích.

Vận mệnh của tuổi Mão vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì Mão còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Người làm kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ. Đồng thời, những người đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Con giáp này còn đang thiếu thốn, nợ nần cũng sẽ sớm trả hết.

 

Tử vi 12 ngày cuối tháng 8 âm lịch (19/8 - 30/8), thần đồng tiên tri khẳng định 99%,3 con giáp thu gọn tài lộc thiên hạ, giàu sang ập đến, tiền bạc dữ dội, may túi 3 gang mà đựng, vạn sự như ý không ai sánh bằng - Ảnh 3
Vận mệnh của tuổi Mão vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao, nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì Mão còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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