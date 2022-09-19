Tử vi 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (26-30/8 ÂL), vật đổi sao dời: 3 con giáp sẽ gặp vận may bất ngờ, hóa hung thành cát, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 15:58

Nhờ lộc trời ban, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong những ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch. Hãy cùng xem bạn có nằm trong số này không nhé!

Tuổi Thân

Người tuổi Khỉ vốn thông minh, năng động, tốt bụng và không thích gian dối. Tuy nhiên, vì quá hiền lành nên đôi khi họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng càng về sau, người tuổi Thân càng được may mắn vây quanh, có được sự che chở của Bồ tát. 

Tử vi 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (26-30/8 ÂL), vật đổi sao dời: 3 con giáp sẽ gặp vận may bất ngờ, hóa hung thành cát, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, con đường tài lộc của người cầm tinh con Khỉ sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành. 

Trong giai đoạn này, người tuổi Thân nên tự tạo cơ hội mới, giúp sự nghiệp được mở rộng, tài lộc theo đó thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Thân có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó.

Tuổi Dậu

Dậu con giáp chăm chỉ, trung thực. Con giáp này cũng là người trung thành và tận tâm, có trách nhiệm với công việc. Con giáp tuổi Dậu là người siêng năng, chăm chỉ, luôn sống chân thành và lạc quan hướng về phía trước.

Tử vi 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (26-30/8 ÂL), vật đổi sao dời: 3 con giáp sẽ gặp vận may bất ngờ, hóa hung thành cát, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh, Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Dậu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu hưởng vinh hoa phú quý.

Xui xẻo cũng dần biến mất, vận may phục hồi nên cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có nhiều niềm vui. Đặc biệt, do có sự trợ giúp của nhiều quý nhân, đa phần là những người bạn tốt, tuổi Dậu gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng đều gặt hái được nhiều thành quả rực rỡ trong công việc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn chăm chỉ làm việc để tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. Trong cuộc sống hay công việc họ luôn là người không ngại vất vả và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp ích cho con đường sự nghiệp của mình phát triển hơn.

Tử vi 5 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch (26-30/8 ÂL), vật đổi sao dời: 3 con giáp sẽ gặp vận may bất ngờ, hóa hung thành cát, quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch cho biết, cuộc sống của tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới, những gì họ từng mơ ước thì sẽ thực hiện được. Con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra tuổi Hợi còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (25/8 ÂL), Cát Tinh phù trợ, quý nhân dẫn đường: 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui về tài lộc, phú quý đầy tay, vận may tới tấp, tình tiền viên mãn

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (25/8 ÂL), Cát Tinh phù trợ, quý nhân dẫn đường: 3 con giáp đón nhận nhiều tin vui về tài lộc, phú quý đầy tay, vận may tới tấp, tình tiền viên mãn

Kể từ ngày mai (25/8 ÂL) 3 con giáp này nắm bắt tốt tài vận, may mắn đến cửa nhà, sự nghiệp thăng tiến đều đều nhờ có Thần Tài giúp đỡ.

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