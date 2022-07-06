Tử vi 4 ngày tới (7/7 - 10/7), thời vận đến gần, quý nhân ban lộc, 3 con giáp một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két, may mắn nhất năm

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 19:38

Càng về cuối năm, con đường tài lộc càng tỏa sáng giúp 3 con giáp gặt ‘cánh đồng vàng’, bội thu sang giàu nhất năm.

Tuổi Sửu

Con đường tài lộc của người tuổi Sửu đúng 4 ngày tới (7/7 - 10/7) rất tươi sáng. Tất nhiên, Sửu cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp Sửu nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Với người làm công ăn lương, đôi khi tính khí thất thường sẽ khiến đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tài tốn của, phải mất tiền mới khắc phục được.

Tử vi 4 ngày tới (7/7 - 10/7), thời vận đến gần, quý nhân ban lộc, 3 con giáp một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két, may mắn nhất năm - Ảnh 1
Con đường tài lộc của người tuổi Sửu đúng 4 ngày tới (7/7 - 10/7) rất tươi sáng. Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc bạn cần bước chậm lại và lắng nghe lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh nhiều hơn. Nếu bạn biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua.

Đúng 4 ngày tới (7/7 - 10/7), quý nhân che chở, thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố Sửu, nhờ vậy, con giáp này không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường công danh cũng khởi sắc hơn.

Tuổi Thân

Tử vi 4 ngày tới (7/7 - 10/7), vận trình của người tuổi Thân có nhiều sự tăng tiến tích cực trong tháng này. Công việc được nhiều cát tinh che chở, nhiều cơ hội gặp quý nhân, trăm sự thuận lợi.

Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, vì thế bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Bên cạnh đó các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác trở nên hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt.

Về tài lộc, trong tháng này bản mệnh được quý nhân mang tới một vài mối làm ăn khá “hời”. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kéo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng.

Tử vi 4 ngày tới (7/7 - 10/7), thời vận đến gần, quý nhân ban lộc, 3 con giáp một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két, may mắn nhất năm - Ảnh 2
Tử vi 4 ngày tới (7/7 - 10/7), vận trình của người tuổi Thân có nhiều sự tăng tiến tích cực trong tháng này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, nhanh nhẹn, giỏi thích ứng, luôn biết thích nghi trước mọi thay đổi của cuộc sống nên con giáp này sẽ sớm thu được thành công.

Đúng 4 ngày tới (7/7 - 10/7), sao may mắn ập tới, người tuổi Mùi tạo dựng được vô số mối nhân duyên tốt đẹp.

Chính những mối nhân duyên này sẽ giúp con giáp này nếu là người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến, tăng thêm thu nhập, còn đối với người tự kinh doanh, làm chủ có thêm nhiều khách hàng, nhiều cơ hội làm ăn lớn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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